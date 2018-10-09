Fatih Terim en başarılı teknik adamlarla yarışıyor

Geçtiğimiz sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da Igor Tudor'un yerine göreve getirilen Terim, sarı-kırmızılı ekibin teknik adamlık koltuğunda geçirdiği 4'üncü döneminde 2,20 puan ortalaması yakaladı. Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna ilk olarak 1996-2000 yılları arasında oturan ve son senesinde UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan tecrübeli teknik adam, bu dönemde 2,14 puan ortalamasını yakalamıştı. Sarı-kırmızılıların başında 2'nci kez 2002-2004 yılları arasında bulunan tecrübeli teknik adam, bu dönemde ise 1,82'lik puan ortalaması yakalamıştı. Terim'in bu ortalaması, Galatasaray'ın başında geçirdiği 4 dönem arasındaki en düşüğü olurken, tecrübeli teknik adam 2011-12 sezonu olan sarı-kırmızılıların başında geçirdiği 3'üncü dönemde ise 2,06 puan ortalamasını yakaladı. Terim, yeniden geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı taraftarların da desteğiyle geldiği Galatasaray teknik direktörlük koltuğunda elde ettiği 2,20 puan ortalamasıyla Avrupa'nın en önemli teknik direktörleriyle yarışıyor.

Terim'in en önemli rakipleri ise 2,31 ortalamayla Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, 2,26 puan ortalamasıyla Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2,02 puan ortalamasıyla Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2,07 puan ortalamasıyla Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve 1,90 ortalama ile Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino.

MOURINHO, SIMEONE VE POCHETTINO'YU GERİDE BIRAKTI

Avrupa'nın devleriyle yarışan Terim, Allegri, Guardiola ve Kovac gibi isimlerin gerisinde kalsa da, önemli isimlerden olan Mourinho, Simeone ve Pochettino'yu ise geride bıraktı.

2014 yılından bu yana İtalyan ekibi Juventus'un başında olan ve geldiği ilk sezon itibarıyla İtalya Serie A'da şampiyonluğu elden bırakmayan Allegri'nin, siyah-beyazlılarla yakaladığı maç başı puan ortalaması 2,31. İtalyan ekibinin başında şu ana kadar 229 karşılaşmada görev alan Allegri'nin bu sezon için hedefi ise Cristiano Ronaldo'nun da takıma katılmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı İtalya'ya getirmek. Siyah-beyazlı ekip ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 51 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde o dönem Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo'nun golüyle elenerek turnuvaya veda etmişti.