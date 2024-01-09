Fatih Terim, Fenerbahçe'nin stoperini transfer ediyor! Yetkililer görüşme için bir araya geldi

Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos, Samet Akaydın transferini bitirmek üzere. Fatih Terim'in çok istediği Samet transferini bitirmek için yetkililer bir araya geldi.

6 AYLIK KİRALIK

Panathinaikos'a imza attığında stoper bölgesine transfer yapacağını söyleyen Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydin için olumlu rapor vermişti.

SAMET DE İSTİYOR

Fatih Terim'in bu ilgisinin ardından Samet'in de Panathinaikos'a gitmek istediği öğrenildi. Yapılan görüşmelerde sona gelindiği ifade edilirken bu transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.





