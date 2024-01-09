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  4. Fatih Terim, Fenerbahçe'nin stoperini transfer ediyor! Yetkililer görüşme için bir araya geldi

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin stoperini transfer ediyor! Yetkililer görüşme için bir araya geldi

09.01.2024 14:54 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos, Fenerbahçe’den Samet Akaydın’a talip oldu. Panathinaikos yetkilileri İstanbul’da oyuncu tarafıyla bir araya geldi, detaylar konuşuluyor.

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin stoperini transfer ediyor! Yetkililer görüşme için bir araya geldi
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos, Samet Akaydın transferini bitirmek üzere. Fatih Terim'in çok istediği Samet transferini bitirmek için yetkililer bir araya geldi.

6 AYLIK KİRALIK

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Panathinaikos'a imza attığında stoper bölgesine transfer yapacağını söyleyen Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydin için olumlu rapor vermişti.

SAMET DE İSTİYOR

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Fatih Terim'in bu ilgisinin ardından Samet'in de Panathinaikos'a gitmek istediği öğrenildi. Yapılan görüşmelerde sona gelindiği ifade edilirken bu transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Panathinaikos fenerbahçe samet akaydın
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