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Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızını takımdan koparıyor! Jorge Jesus mesajı verdi ''Göndermeyin''

01.12.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle kariyer basamaklarını birer birer tırmanmaya başlayan 23 yaşındaki İsmail Yüksek'e İtalyan devleri talip oldu. Fatih Terim sayesinde Türkiye'ye çok tanıdık olan İtalyanlar, Fenerbahçe'nin genç yıldızını radarlarına aldı. Özellikle Fatih Terim ile özdeşlemiş Fiorentina ve Milan'ın İsmail Yüksek'in peşinde olduğu ve kısa süre içinde resmi teklifi yapacağı öğrenildi.

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızını takımdan koparıyor! Jorge Jesus mesajı verdi ''Göndermeyin''
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek'e Fatih Terim'in takımları talip oldu. Tecrübeli çalıştırıcının sayesinde yıllardır Türk futbolunu yakından takip eden İtalyanlar, şimdi de gözünü İsmail Yüksek'e dikti.

FIORENTINA, INTER VE MILAN

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Üç İtalyan devinin de İsmail Yüksek ile ilgilendiği öğrenildi. Özellikle Fiorentine ve Milan'ın daha ciddi olduğu aktarılırken, İsmail Yüksek'in de Avrupa'da forma giymek için olası bir teklifin gelmesi halinde yeşil ışık yakacağı biliniyor.

JORGE JESUS'UN PRENSİ

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Jorge Jesus'un oyun planında önemli bir rolü bulunan İsmail Yüksek'in satışına Portekizli teknik adam karşı çıkıyor. En az 2 sezon daha Türkiye'de kalmasını isteyen Jesus, yönetime bu konuda tavrını iletti.

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