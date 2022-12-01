Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızını takımdan koparıyor! Jorge Jesus mesajı verdi ''Göndermeyin''

Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek'e Fatih Terim'in takımları talip oldu. Tecrübeli çalıştırıcının sayesinde yıllardır Türk futbolunu yakından takip eden İtalyanlar, şimdi de gözünü İsmail Yüksek'e dikti.

FIORENTINA, INTER VE MILAN

Üç İtalyan devinin de İsmail Yüksek ile ilgilendiği öğrenildi. Özellikle Fiorentine ve Milan'ın daha ciddi olduğu aktarılırken, İsmail Yüksek'in de Avrupa'da forma giymek için olası bir teklifin gelmesi halinde yeşil ışık yakacağı biliniyor.

JORGE JESUS'UN PRENSİ

Jorge Jesus'un oyun planında önemli bir rolü bulunan İsmail Yüksek'in satışına Portekizli teknik adam karşı çıkıyor. En az 2 sezon daha Türkiye'de kalmasını isteyen Jesus, yönetime bu konuda tavrını iletti.

