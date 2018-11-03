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'Fatih Terim, Fırat Aydınus'un yüzüne tükürdü' iddiası!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.11.2018 17:52 | Son Güncelleme

2-2 biten ve maç sonrası kavga çıkan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim'in maçın hakemi Fırat Aydınus'un yanına gidip yüzüne tükürdüğü iddia edildi.

'Fatih Terim, Fırat Aydınus'un yüzüne tükürdü' iddiası!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan derbi 2-2 sonuçlanırken maç sonunda çıkan olaylar uzun süre tartışıldı. Fatih Terim'in maçın hakemi Fırat Aydınus'un yüzüne tükürdüğü iddiası da uzun süre gündemden düşmeyecek gibi...

Derbiye sahada oynanan futboldan çok maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu. Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bitiş düdüğünün çalması ile birlikte Fatih Terim, hakem Aydınus'un yanına koştu ve yüzüne tükürdü.

Fatih Terim, maç sonu röportajında da hakem Aydınus ile ilgili çok sert konuştu. Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuna baktığımız zaman Fırat'a kadar ve Fırat'tan sonra diye bakabiliriz. İlk yarı öne geçen, ikinci yarıda ikinci golü bulan, goller kaçıran bir Galatasaray var. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. O genelde maçın önüne geçmek ister. Çok centilmence gidiyordu maç." (Fotomaç)


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Anahtar Kelimeler:
fatih terim fırat aydınus Galatasaray-Fenerbahçe

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Takım
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yıllarca bağıra bağıra söve söve her türlü çirkefliği pisliği yaparak bir tarafınızda ulusoy bir tarafınızda fetö ile bedava bedava şampiyon oldunuz. şimdi birşeyler normal gidince eski alışkanlıklar geliyor aklınıza yazıkki çok yazık. günahların takımısınız maalesef.
Adana'lı beşinci sınıf kabadayı bozuntusundan başka ne beklenirki? Keh keh.
eğer gerçekten f.terim hakemin suratına tukurduyse, hakemde sadece buna baktiysa haketmiş o zaman.
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