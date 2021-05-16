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Fatih Terim Galatasaray'dan istifa mı edecek? Maç sonu açıklaması olay oldu!

16.05.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig 42. hafta sonunda şampiyon takım Beşiktaş oldu. Şampiyonun belli olmasının ardından Fatih Terim, "şampiyon olmalıydık" diye konuştu. Peki, Fatih Terim Galatasaray'dan istifa mı edecek? İşte, maç sonu açıklaması...

Fatih Terim Galatasaray'dan istifa mı edecek? Maç sonu açıklaması olay oldu!

Fatih Terim Süper Lig şampiyonunun belirlendiği final maçının ardından açıklamada bulundu. Fatih Terim'in maç sonunda yaptığı açıklamasında "31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor" sözleri dikkat çekti. Peki, Fatih Terim Galatasaray'dan istifa mı edecek? İşte, o açıklama!

FATİH TERİM GALATASARAY'DAN İSTİFA MI EDECEK?

Fatih Terim maç sonunda şu açıklamada bulundu:

"BİRÇOK UNSURLA UĞRAŞTIK"

"Sıkıştırılmış bir lig. Sadece korona ve ligdeki rakiple uğraşmadık. Bir çok unsurla uğraştık. Oyun içinde herkes var ama oyuncularıma yine de teşekkür ettim. Helalleştik. Biz hiç bırakmadık."

"BASİT HESAPLARLA KAYBETTİK"

"Çok da yaklaştık. Basit bir hesapla, Denizli'de ve burada gol yemesek şampiyonduk. Kısmet değilmiş. Oyuncularımla, Florya'daki çalışanlarla, emeği geçen tüm herkese, teknik heyete sonsuz teşekkürler. Bizi samimi olarak destekleyen Galatasaray taraftarına teşekkürler..."

"CİDDİ YARALAR VERDİLER"

"O kadar çok şeyle uğraştık ki biz federasyona ve kurullarına göğsümüzü germişken, federasyon ve kurullarına teşekkür edenleri görüyoruz. Basın, kurum, federasyonla ayrı uğraş. Bir de içeriyle uğraş. Açıkçası çok evvel bitirmemiz gerekirdi bu yarışı bizim. Kadrolar ne olursa olsun, bizim daha önce bitirmemiz gerekirdi bu işi. Çok ciddi yaralar verdiler bize, ciddi ama..."

"GURUR DUYUYORUM"

"Sezon başından beri her şeye rağmen, herkese rağmen olabilir miydik? Bu sene belki 9. şampiyonluğu olsaydık, her şampiyonluğun bir hikayesi, 'buna rağmen'i vardır. Buna rağmeni bu sezon çok vardı. Olmadı. Galatasaraylılığımda, Galatasaraylılıkla gurur duyuyorum. Yarışı en güzel şekilde, herkese karşıydık. 'Ben yalnızım' diyince anlamadılar ama maalesef öyle. Dramatik bir kayıp oldu 1 golle. Yenilen 2 golle. Atılmayan 1 penaltıyla..."

"RAKİBİMİZİ DE TEBRİK EDERİZ"

"Rakibimizi tebrik ederiz. Rakiplerin hepsini tebrik ederiz. Kolay değil, 42 maç. Biz herkesin zamanını güzel geçirmesini sağladık. Bir de korona tehlikesinin içindeydik. Dolayısıyla cezalar bize gelince fazla fazla... Arkadaşlar güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Az dokunur, çok dokunur ama dokunur. Dokunulmaz olmak için güçlü olmak lazım."

"DÜŞMANLARIMIZI DA BİLİYORUZ"

"Galatasaray'ın güçlü olmaya ihtiyacı var. Rakipler, aleyhimize çalışanlar, düşmanları bile biliyoruz. İçeridekiler daha tehlikeli ama Galatasaray bunları aşmalı. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Kendileriyle gurur duyuyorum. Galatasaraylılığımla gurur duyuyorum."

"YAPILANDIRMAYA İHTİYAÇ VAR"

"Arkadaşlar, sezonun en civcivli, alevli, sıkıntılı zamanında oyunculara, hocalara söylenen şeyi olacak iş midir bunlar! Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp, hırslandırdım falan yapmışlar. Çok ayıp şeyler. Biz bunları içimize attık. Terbiyemize nezaketimize uymaz. Galatasaray'ın başka sorunları var. Haziranda seçim yapacaksınız. Transfer ne zaman? Şu an 8-10 oyuncu bitti. Her şeye rağmen Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız. Galatasaray'ın idari, teknik olarak yapılanmaya, yapılandırılmaya ihtiyacı var."

"ÇARELERE BAKMAK LAZIM"

"Bu kadar borcun altında 5-6 başkan adayı müthiş, çok güzel. Ümit ederim herkes hazırlıklıdır. Herkes Galatasaray'ın problemlerini, derin olarak hakimdir. Çünkü 3 senelik gelip önemli kaynaklar bulmadan, enkazı temizlemeden bir yere gidemeyiz. Banka yetiş imdadımıza şekliyle Galatasaray hiçbir yere gitmez. Beyaz bir gömlekle sorunlar, problemler, çareler nedir bakmak lazım."

"ŞAMPİYON OLMALIYDIK"

"Bunlarla savaşmak bir kurumun yapacağı iş. Biz bunların hepsiyle, içeriyle de savaştık. O daha da tehlikeli. Geldiğimiz yer, benim hiç hoşlandığım bir yer değil. Şampiyon olmalıydık. Bir hata var ise en büyüğü benimdir. Haklarını helal etsinler."

"İSTİFA ZAMANLARINDA BIRAKMADIM"

"Hiç sözümden dönmedim. 31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor. Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatrı için. Sözümüzü yerine getirdik."

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Fatih Terim Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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