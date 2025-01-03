Fatih Terim, Galatasaray'ın gözden çıkardığı yıldızı transfer ediyor! Tek hareketiyle ikna etti bile...

Sürpriz bir kararla Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçine Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapabilir. Savunmayı güçlendirmek isteyen Fatih Terim, sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu yıldızı almak istiyor.

FATİH TERİM YÖNETİME İLETTİ: "DEFANS İSTİYORUM"

Al Shabab'ın başına geçtikten sonra detaylı incelemeler yapan Fatih Terim, takımdaki sorunun savunmada olduğuna kanaat getirdi. Bu sebeple stopere en az 1 oyuncu transfer etme niyetinde olan Fatih Terim, gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti.

GALATASARAY SATMAK İSTİYOR

Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan Nelsson'a göz diken Fatih Terim, temsilciler aracılığıyla Galatasaray'a niyetini iletti. Nelsson'u sezon sonuna kadar kiralayıp sonrasında satın alma opsiyonuyla transfer etmek isteyen Fatih Terim'in ısrarı yıldız oyuncuyu memnun etti. Takımların anlaşması durumunda bu transfer gerçekleşebilir.