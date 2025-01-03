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Fatih Terim, Galatasaray'ın gözden çıkardığı yıldızı transfer ediyor! Tek hareketiyle ikna etti bile...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.01.2025 13:37
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Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Fatih Terim'in Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a imzası sürpriz olarak nitelendirilmişti. Takımın başına geçtiği günden beri detaylı araştırmalar yapan Fatih Terim, savunmaya kesin olarak transfer yapma kararı aldı. Rotasını Türkiye'ye çeviren tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın gözden çıkardığı yıldız oyuncuya kancayı taktı.

Fatih Terim, Galatasaray'ın gözden çıkardığı yıldızı transfer ediyor! Tek hareketiyle ikna etti bile...
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sürpriz bir kararla Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçine Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapabilir. Savunmayı güçlendirmek isteyen Fatih Terim, sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu yıldızı almak istiyor.

FATİH TERİM YÖNETİME İLETTİ: "DEFANS İSTİYORUM"

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Al Shabab'ın başına geçtikten sonra detaylı incelemeler yapan Fatih Terim, takımdaki sorunun savunmada olduğuna kanaat getirdi. Bu sebeple stopere en az 1 oyuncu transfer etme niyetinde olan Fatih Terim, gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti.

GALATASARAY SATMAK İSTİYOR

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Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan Nelsson'a göz diken Fatih Terim, temsilciler aracılığıyla Galatasaray'a niyetini iletti. Nelsson'u sezon sonuna kadar kiralayıp sonrasında satın alma opsiyonuyla transfer etmek isteyen Fatih Terim'in ısrarı yıldız oyuncuyu memnun etti. Takımların anlaşması durumunda bu transfer gerçekleşebilir.

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