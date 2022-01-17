Fatih Terim gitti ama alkış toplamaya devam ediyor! Hatay maçı öncesi düşünceli hareket

Galatasaray'da yolların ayrıldığı Fatih Terim sonrası çöküş devam ediyor. Hatayspor maçına yeni teknik direktör Domenec Torrent ile çıkan Sarı-Kırmızılılar kalesinde 4 gol gördü. Maçta 2 kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Galatasaray'da Fatih Terim'in hamlesi çok konuşuldu.

GİRESUN MAÇI SONRASI AYRILDI

Süper Lig'de kötü giden Galatasaray'da faturan Fatih Terim'e kesilmiş, Giresunspor maçından sonra görevine son verilmişti. Başkan Burak Elmas yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını ifade etmişti.

TERİM BASIN TOPLANTISI YAPACAKTI

Burak Elmas'ın bu açıklamalarına cevap vermek için basın toplantısı yapmayı planlayan Fatih Terim, Hatayspor maçı öncesi planladığı bu toplantıdan vazgeçti. Takımın olumsuz etkileneceğini düşünen tecrübeli çalıştırıcının bu hareketi Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından alkış topladı.



