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Fatih Terim gitti ama alkış toplamaya devam ediyor! Hatay maçı öncesi düşünceli hareket

17.01.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Burak Elmas yönetiminin görevine son verdiği Fatih Terim'den Hatayspor maçı öncesi anlamlı bir davranış geldi. Sarı-Kırmızılı taraftarların ayrılık haberinden beri sürekli destek verdiği Fatih Terim, Hatayspor maçı öncesi bir basın toplantısı düzenlemeye karar vermişti. Takımı etkilememek için maçtan önceki bu toplantıyı iptal eden Terim, Galatasaraylı taraftarlar tarafından bir kez daha takdir topladı.

Fatih Terim gitti ama alkış toplamaya devam ediyor! Hatay maçı öncesi düşünceli hareket

Galatasaray'da yolların ayrıldığı Fatih Terim sonrası çöküş devam ediyor. Hatayspor maçına yeni teknik direktör Domenec Torrent ile çıkan Sarı-Kırmızılılar kalesinde 4 gol gördü. Maçta 2 kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Galatasaray'da Fatih Terim'in hamlesi çok konuşuldu.

GİRESUN MAÇI SONRASI AYRILDI

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Süper Lig'de kötü giden Galatasaray'da faturan Fatih Terim'e kesilmiş, Giresunspor maçından sonra görevine son verilmişti. Başkan Burak Elmas yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını ifade etmişti.

TERİM BASIN TOPLANTISI YAPACAKTI

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Burak Elmas'ın bu açıklamalarına cevap vermek için basın toplantısı yapmayı planlayan Fatih Terim, Hatayspor maçı öncesi planladığı bu toplantıdan vazgeçti. Takımın olumsuz etkileneceğini düşünen tecrübeli çalıştırıcının bu hareketi Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından alkış topladı.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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