Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hastaneye kaldırıldı.

A Spor'un haberine göre; 68 yaşındaki teknik adam bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Tecrübeli teknik adamın kontrol amaçlı hastanede olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılılar, perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.

FATİH TERİM'İN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan hocanın sağlık durumuyla ilgili çıkan haberler sonrası tedirginlik yaşandı. Terim'in durumunun iyi olduğu bilgisi yüreklere su serpti. Sağlığıyla ilgili gelişmeler kısa sürede sosyal medyada gündem olan deneyimli hocaya, ezeli rakip taraftarları da dahil olmak üzere spor camiasından geçmiş olsun mesajları yağdı.



