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Fatih Terim'i Bayern Münih teknik direktörü yaptılar

21.10.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Mücadele öncesi stadyumdaki ekranda sarı-kırmızılıların kadrosu yerine Bayern Münih'in 11'i yazıldı.

Fatih Terim'i Bayern Münih teknik direktörü yaptılar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu.

Karşılaşma öncesi RZD Arena'da yaşanan karışıklık sosyal medyada büyük ses getirdi.

Stadyum içindeki dev ekrana sarı-kırmızılıların ilk 11'i yerine Bayern Münih'in kadrosu yazıldı. Ekranda sadece Fatih Terim'in ismi doğru şekilde gösterildi.

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RUS TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI

Galatasaray, Avrupa arenasında Rus takımlarıyla daha önce 6 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan 2 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

Lokomotiv Moskova ise Türk takımlarıyla daha önce 8 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

İki takım 4 kere karşı karıya gelmişti. Bunların 2'sini Galatasaray, 2'sini Lokomotiv Moskova kazanmıştı. 2018 yılında karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-0'lık Lokomotiv Moskova galibiyeti ile sona ermişti.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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