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Fatih Terim çılgına döndü! Yedek kulübesi neye uğradığını şaşırdı

26.10.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerek zirve yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Lider Trabzonspor'la puan farkı 7'ye çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarının başında yedek futbolcularına ateş püskürdü.

Fatih Terim çılgına döndü! Yedek kulübesi neye uğradığını şaşırdı

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısı başlamadan önce Fatih Terim'i sinirlendiren bir olay yaşandı. Deneyimli hoca ikinci yarı başlamadan önce yedek kulübesinde oturan futbolcuları görünce adeta küplere bindi. Terim, futbolcularına dönerek "Ne oturuyorsunuz, gidin ısının!" sözleriyle büyük tepki gösterdi.

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TERİM ÇILGINA DÖNDÜ

İkinci yarının başlamasına saniyeler kala yedek kulübesinde oturan futbolcularını gören Fatih Terim sinirden çılgına döndü. Deneyimli hoca, öğrencilerine yedek kulübesine dönerek, "Ne oturuyorsunuz, gidin ısının!" diyerek tepki gösterdi. Bu tavır sonrası başta Babel olmak üzere diğer futbolcular ısınmaya gitti.


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