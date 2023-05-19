Fatih Terim için Avrupa devi Ajax devreye girdi! Yanında Sneijder yardımcısı olacak...

2022 Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'in yeniden teknik direktörlüğe döneceği konuşuluyor. Hangi takımı çalıştıracağı henüz netlik kazanmayan Terim için son iddia Avrupa devi Ajax'tan geldi.

"İYİ BİR TEKLİF VE GÜZEL PROJE OLMASI HALİNDE..."

Fatih Terim, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda "Bilmiyorum. Sadece İtalya'ya değil, iyi bir teklif ve güzel proje olması halinde (teknik direktörlüğe) geri dönmeye hazırım. Diğer şeyler beni ilgilendirmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

TERİM-SNEIJDER FORMÜLÜ

Ajax tarihinin en kötü dönemini geçiren efsane kulüp bu yıl şampiyonluğu Feyenoord'a kaptırmıştı. Terim'in Avrupa arenasındaki tecrübesi Ajax yetkililerini heveslendirdi. Yardımcı olarak da Sneijder'i düşünen Hollanda devi girişimlere başladı.

SEZON SONUNU BEKLİYORLAR

Sezon sonunda Fatih Terim ile direkt olarak temas kurmayı planlayan Ajax yetkilileri, deneyimli çalıştırıcıyı ikna etmeyi başarırsa önümüzdeki sezon Ajax'ın başında Fatih Terim yer alacak.



