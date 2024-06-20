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Fatih Terim için sürpriz iddia: 2 yıllık anlaşma tamam! İşte yeni takımı...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.06.2024 14:07
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Teknik direktör Fatih Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'ta görev yapan ve 5 ayın ardından yeşil-beyazlı takımdan ayrılan Fatih Terim'in yeni bir takımla anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Suudi Arabistanlı bir gazeteci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fatih Terim'in Al-Taawon ile görüştüğünü açıkladı.

Fatih Terim için sürpriz iddia: 2 yıllık anlaşma tamam! İşte yeni takımı...

Son olarak Yunanistan'ın Panathinaikos takımını çalıştıran teknik direktör Fatih Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İstediği sonuçları alamadığı Panathinaikos'ta 5 ayın ardından görevinden ayrılan Terim'in birçok takımdan teklif aldığı belirtilirken, tecrübeli çalıştırıcının yeni sezon için bir takımla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

FATİH TERİM'İN YENİ TAKIMI İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

Suudi Arabistanlı bir gazeteci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fatih Terim'in Al-Taawon ile görüştüğünü açıkladı.

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'PRENSİPTE ANLAŞTILAR'

Al Taawon ile görüştüğü öne sürülen 71 yaşındaki Terim'in Suudi ekiple prensipte anlaştığı iddia edildi.

Al Taawon'un 2 yıllık anlaşma teklif ettiği ve Fatih Terim'in de bu anlaşmayı kabul ettiği öne sürüldü.

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Panathinaikos'un başında 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi görmüştü.


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