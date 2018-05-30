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Fatih Terim ile Arsene Wenger bir araya geldi

FUTBOL HABERLERİ  | 30.05.2018 07:37 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger ile bir araya geldi.

Fatih Terim ile Arsene Wenger bir araya geldi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Arsene Wenger, Bodrum'da yemekte bir araya geldi. Fatih Terim, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda kıymetli dostluklardır" mesajını yazdı. Fatih Terim ile Arsene Wenger 2000 UEFA Kupası Finalinde ve 2013 yazında Emirates Cup'ta karşılaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
arsene wenger fatih terim bodrum

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