Fatih Terim ilk 11'de kararsız kaldı

Galatasaray'da Yedlin, Luyindama ve Marcao'nun cezası, Emre Kılınç ve Taylan'ın rahatsızlığı nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Teknik Direktör Fatih Terim, bazı zorunlu tercihler yapacak.

Cim-Bom'da cumartesi günü oynanacak zorlu maçta savunma hattı Linnes-Donk-Ozornwafor ve Saracchi'den oluşacak.

Orta alanda ise Etebo ve Fernandes alternatifsiz olarak görünüyor.

Sarı-kırmızılılarda ön tarafta ise Oğulcan, Feghouli, Onyekuru ve en uçta Falcao ön plana çıkmış durumda.

Fatih Terim'in ön tarafla ilgili son kararını bugün yapılacak taktik çalışma sonrasına netleştireceği öğrenildi.



