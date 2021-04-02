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Fatih Terim ilk 11'de kararsız kaldı

02.04.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Atakaş Hatayspor maçı öncesi kadro kurmakta sıkıntı yaşıyor. Özellikle ileri ucu nasıl şekillendireceği konusunda arayışlarını sürdürüyor

Fatih Terim ilk 11'de kararsız kaldı

Galatasaray'da Yedlin, Luyindama ve Marcao'nun cezası, Emre Kılınç ve Taylan'ın rahatsızlığı nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Teknik Direktör Fatih Terim, bazı zorunlu tercihler yapacak.

Cim-Bom'da cumartesi günü oynanacak zorlu maçta savunma hattı Linnes-Donk-Ozornwafor ve Saracchi'den oluşacak.

Orta alanda ise Etebo ve Fernandes alternatifsiz olarak görünüyor.

Sarı-kırmızılılarda ön tarafta ise Oğulcan, Feghouli, Onyekuru ve en uçta Falcao ön plana çıkmış durumda.

Fatih Terim'in ön tarafla ilgili son kararını bugün yapılacak taktik çalışma sonrasına netleştireceği öğrenildi.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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