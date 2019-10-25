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Fatih Terim’in 31. Beşiktaş derbisi

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile bugüne kadar 30 kez karşılaştı ve sahadan 12 defa galip ayrıldı. Terim’in öğrencileri 6 mağlubiyet alırken, 12 kez de berabere kaldı.

Fatih Terim’in 31. Beşiktaş derbisi

Süper Lig’de pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in bu derbilerde galibiyet sayılarından üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası'nda toplam 30 kez karşılaştı. Terim’in öğrencileri 12 defa sahadan galip ayrılırken, 6 kez ise rakibine mağlup oldu. 12 maçta da kazanan taraf çıkmadı.

FATİH TERİM'İN BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADIĞI SON 5 MAÇIN SONUÇLARI ŞÖYLE:

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
22.09.2013 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3
26.08.2012 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 3 (İHA)

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