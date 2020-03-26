Fatih Terim'in doktorundan flaş açıklama

Galatasaray’da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından Fatih Terim’in de koronavirüs testinin pozitif çıktı. Daha sonra karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanan Terim ile ilgilenen doktorlardan biri olan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Habertürk TV’de Fatih Terim’in sağlık durumu hakkında sorulan sorulara “Fatih Terim’in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder” şeklinde yanıt verdi.
Celalettin Kocatürk ayrıca "Fatih Terim’e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişiler de tespit edildi" ifadelerini kullandı.
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