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Fatih Terim’in eski damadı Volkan Bahçekapılı fena yakalanmıştı! Buse Terim ile aynı davette... Köşe kapmaca oynadılar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.11.2024 14:43
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Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile evliliğini 7 ay önce sonlandıran Volkan Bahçekapılı geçtiğimiz günlerde gecelerde fena yakalanmıştı. Görüntülendiğini fark edince yüzünü gizlemeye çalışan ve "Hanımefendi benimle beraber değil yanlışlıkla aracıma bindi" diyerek bir açıklama yapan Bahçekapılı bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Volkan Bahçekapılı eski eşi Buse Terim ile aynı davetteydi... Ünlü çift adeta köşe kapmaca oynadı.

Fatih Terim’in eski damadı Volkan Bahçekapılı fena yakalanmıştı! Buse Terim ile aynı davette... Köşe kapmaca oynadılar

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle evlenmişti.

Nil ve Naz isminde iki kızları bulunan ünlü çift 7 ay önce 10 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Buse Terim ayrılık açıklaması olarak da 'Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık.' demişti.

buse terim

Boşanmanın ardından Volkan Bahçekapılı gecelerde fena yakalandı. Etiler'de çapkınlık turunda görüntülenen Bahçekapılı kameraları görünce önce yüzünü gizlemeye çalışmış sonra da "Hanımefendi benimle beraber değil yanlışlıkla aracıma bindi" diyerek ilginç bir açıklama yapmıştı.

BAHÇEKAPILI

'KARŞILAŞTIK AMA...'

Bu açıklamasıyla uzun süre gündem olan Volkan Bahçekapılı eski eşi Buse Terim ile aynı davetteydi. Buse Terim, "Volkan bey de burada. Karşılaştınız mı? Burada olmasından rahatsız oldunuz mu?' sorusuna; "Karşılaştık ama konuşmadık. Burada olmasından da rahatsız değilim" yanıtını verdi.

buse terim 1

İkilinin, içeride karşılaşmamak için adeta köşe kapmaca oynadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim buse terim
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