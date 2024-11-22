Fatih Terim’in eski damadı Volkan Bahçekapılı fena yakalanmıştı! Buse Terim ile aynı davette... Köşe kapmaca oynadılar

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle evlenmişti.

Nil ve Naz isminde iki kızları bulunan ünlü çift 7 ay önce 10 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Buse Terim ayrılık açıklaması olarak da 'Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık.' demişti.

Boşanmanın ardından Volkan Bahçekapılı gecelerde fena yakalandı. Etiler'de çapkınlık turunda görüntülenen Bahçekapılı kameraları görünce önce yüzünü gizlemeye çalışmış sonra da "Hanımefendi benimle beraber değil yanlışlıkla aracıma bindi" diyerek ilginç bir açıklama yapmıştı.

'KARŞILAŞTIK AMA...'

Bu açıklamasıyla uzun süre gündem olan Volkan Bahçekapılı eski eşi Buse Terim ile aynı davetteydi. Buse Terim, "Volkan bey de burada. Karşılaştınız mı? Burada olmasından rahatsız oldunuz mu?' sorusuna; "Karşılaştık ama konuşmadık. Burada olmasından da rahatsız değilim" yanıtını verdi.

İkilinin, içeride karşılaşmamak için adeta köşe kapmaca oynadığı öğrenildi.