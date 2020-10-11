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Fatih Terim'in odasındaki 5. yıldız detayı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.10.2020 19:48 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in çalışma odasındaki 5. yıldız detayı dikkat çekti.

Fatih Terim'in odasındaki 5. yıldız detayı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in beIN Sports'a verdiği röportajda odasındaki bir detay dikkatleri çekti. Deneyimli hoca, Florya'daki çalışma odasının duvarına 5. yıldızı da taktırdı ve şampiyonluklar işlenmeye başladı.

22 şampiyonluğu ve 4 yıldızı olan Galatasaray'da, duvardaki 5. yıldızın da 2 köşesinin içi dolduruldu. Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev başındaydı.

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