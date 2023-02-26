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Fatih Terim'in yardımcısıydı, İskenderunspor ile anlaştı! Ücret dahi almayacak...

26.02.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Galatasaray'da görev yapan Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin, TFF 2. Lig takımlarından İskenderunspor'un başına geçti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Levent Şahin ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Levent Şahin, hiçbir ücret almadan takımımızda görev yapacaktır." ifadeleri yer aldı.

Fatih Terim'in yardımcısıydı, İskenderunspor ile anlaştı! Ücret dahi almayacak...

İskenderunspor, takımın başına Levent Şahin’i getirdiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Levent Şahin ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Levent Şahin, hiçbir ücret almadan takımımızda görev yapacaktır. Anne memleketi İskenderun olan hocamız Levent Şahin, yaşadığımız deprem felaketinde 3 kuzenini ve bir eniştesini İskenderun’da kaybetmiştir. İlk andan itibaren her yarayı sarmak adına büyük bir çaba göstererek acımızı paylaşan ve bu süreçte takımımızın başına geçen hocamıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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SON OLARAK TERİM'İN YARDIMCISIYDI

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Kariyerinde Adanaspor ve Bugsaşspor’da teknik direktörlük yapan Levent Şahin, A Milli Futbol Takımı, Gençlerbirliği, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Ankaragücü’nde de yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. Şahin, son olarak Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in yardımcılığını yapmıştı.

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