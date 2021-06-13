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Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

13.06.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

G.Saray'da sözleşmesi biten Fatih Terim'in Everton futbol direktörü Marcel Brands ile görüşmesi Kolombiya'da ses getirdi. Gol Caracol spor sitesinde, "Fatih Terim, Falcao'nun hocası olmaktan James Rodriguez ve Yerry Mina'yı eğitmeye Everton'a gidiyor" başlıklı bir haber yaptı, ülkede bu çok konuşuldu.

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Sarı-Kırmızılı takımın efsane hocası Fatih Terim'in son günlerde Everton'a gideceği iddiaları Avrupa basınında olduğu gibi Amerika kıtasında da çok konuşuluyor. Fatih Terim'in Everton'a gitme ihtimali Kolombiya'da çok ciddi görüldü.

"GÜNLERİN GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Gol Caracol'da yapılan haberde, "Galatasaray'da işler kimsenin beklemediği gibi gitti. Türkiye şampiyonluğu kaçtı, Falcao dahil olmak üzere taraftarlar tüm takıma eleştirilerini artırdı. Terim bile ayrılmak zorunda kaldı. Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından Terim Everton'a yakıştırıldı. Günlerin geçmesini bekleyeceğiz" denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bular hep reklam kokan hareketlerrr.... kim napsın tsl de bile başarı yakalayamayan şl de 2 puan alan bu yürüyen egoyu!!
Nerede o günler millet manyak mı Fatih Terim i alsın egoları yüzünden takımı küme düşürür iki yıldır taktik oyun okuma oyun planı hiçbir gelişme kendini geliştirme yok takmış Arda , Belhanda gibi adamları futboldan soğuduk miyadı çoktan doldu inşallah gider kalırsa gelen teknik adamıda basın yoluyla ayağını kaydırır Okan Buruk büyük şampiyonluk lara imza atar
bi git artık tiksindik nere gidersen git görünme gözümüze

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