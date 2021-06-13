Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Sarı-Kırmızılı takımın efsane hocası Fatih Terim'in son günlerde Everton'a gideceği iddiaları Avrupa basınında olduğu gibi Amerika kıtasında da çok konuşuluyor. Fatih Terim'in Everton'a gitme ihtimali Kolombiya'da çok ciddi görüldü.

"GÜNLERİN GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Gol Caracol'da yapılan haberde, "Galatasaray'da işler kimsenin beklemediği gibi gitti. Türkiye şampiyonluğu kaçtı, Falcao dahil olmak üzere taraftarlar tüm takıma eleştirilerini artırdı. Terim bile ayrılmak zorunda kaldı. Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından Terim Everton'a yakıştırıldı. Günlerin geçmesini bekleyeceğiz" denildi.



