Fatih Terim: İyi ki Galatasaraylı olmuşum

Fatih Terim, Galatasaray ile bir yıl daha devam edecek olan Selçuk İnan ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile mumlara üflerken, sonrasında tüm Florya çalışanları, teknik heyet ve futbolcular ile objektiflere poz verdi.
Pasta kesildikten sonra açıklama yapan deneyimli teknik adam, şunları söyledi: "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana 45 seneyi hatırlattı, bu süre çok kolay geçmedi tabii ki ama bu kapıdan gireli bu kadar yıl olmuş. Açıkçası iyi ki bu kapıdan girmişim, iyi ki Galatasaraylı olmuşum, iyi ki bu camiaya mal olmuşum, iyi ki Galatasaray'da oynamışım, iyi ki hala bu camiaya hizmet ediyorum. Bende bu camiamın çok büyük emeği ve hakkı var. Geldiğim günden bugüne kadar kimlerin bende emeği varsa sonsuz teşekkür ederim, aramızda olmayanlara da Allah rahmet eylesin. Umarım siz de çok uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edersiniz. Türkiye'nin ve dünyanın bu köklü markasında olmak benim için gurur verici, sizler için de öyle olmasını dilerim. Şöyle düşünün, 20 yaşında bir çocuk olarak gurbete geliyorsunuz. Orada top oynuyorsunuz, evleniyorsunuz, çocuk sahibi oluyorsunuz, torun sahibi oluyorsunuz. Bu aidiyet duygusu anlatılmaz bir duygu. Galatasaray'a ait olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Hepinize de teşekkür ediyorum." (DHA)
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