Fatih Terim: İyi ki hayatımda Galatasaray var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tur atladıkları Netfçi Bakü maçının ardından Türk ve Azerbaycan basının sorularını yanıtladı.
Oyunun kontrolü sürekli bizde olduğu için özellikle de ilk yarıda rakibi oynatmayıp, pozisyon üzerine pozisyon bulunca rahatlık olabilir, hafta sonundaki maçı düşünmüş olabilirler ama ben memnunum oyuncularımdan. Bir defa iyi mücadele etiler. Bol pozisyon bulduk, bir tane ölü toptan gol yedik. Turu garanti edecek bir oyun tarzını ortaya koydular.
4 kişinin dinlenmesini, 3 de değişiklikle 7 kişi, yüzde 70 eder, bazılarının oynama ihtiyacı var Luyindama gibi, onun kalmasını istedik ve Marcao ile Saracchi'yi de devam ettirdik. 6-7 oyuncumuz dinlenmiş oldu. Bunu zaman zaman yapmak zorundayız. Doğru rotasyon önemli, bugün doğru oldu. Diğer arkadaşlarımızı da görmüş olduk. Mesela bugün turu geçip evimize gitmekti. Kazasız belasız bir maç da oldu Allah'a şükür.
Maç bitti, sabaha karşı İstanbul'a varacağız, hemen bir antrenman yapıp, Cumartesi kampa gireceğiz ve sonra Pazar maç yapacağız. Hiç kolay değil bu.
Başka bir netice olsaydı sürpriz olurdu, bizim yenmemiz sürpriz değil ama karşımızda dişli bir rakip bulduk. Başarılar diliyorum Neftçi'nin komandolarına.
Azerbaycan'ın misafirperverliğine teşekkür ediyorum, bizi her geldiğimizde en iyi şekilde ağırlıyorlar. Kardeş Azerbaycan'dan, kardeşçe ayrılıyoruz. Onlar bizim canlarımız, kardeşlerimiz, her şey için teşekkür ederiz.
Sekidika sizde denenmiş, beğenilmemiş, biz beğendik, olur bunlar. Bazen beğenmezsiniz, sonra kısa sürede gelişim gösterir. Genç oyuncular için erken karar vermemek lazım, gelişimleri ve değişimleri çabuk olabilir. Biz beğendiğimiz için aldık, inşallah daha iyi olacak.
Çok değerli bir takımdır Hajduk Split. Neticede dünya futbolunda yeri olan bir ülkenin takımı. Dikkat etmemiz gerekecek. Artık seyirci avantajımız var da diyemiyoruz. Her maç, her şeye açık bir pandemi dönemi geçiriyoruz. Şimdi arkadaşlarla döner dönmez daha rahat bir analiz yapacağız. Aşağı yukarı Hajduk Split'in düşeceğini biliyorduk, diğer takımdan önde bir takımdı. İstanbul'da inanıyorum ki turları geçeceğiz, ilk hedefimiz Allah nasip ederse gruplara kalmak, sonrasına hayırlısıyla bakarız.
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