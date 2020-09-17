Fatih Terim: İyi ki hayatımda Galatasaray var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tur atladıkları Netfçi Bakü maçının ardından Türk ve Azerbaycan basının sorularını yanıtladı.

"OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM"

Oyunun kontrolü sürekli bizde olduğu için özellikle de ilk yarıda rakibi oynatmayıp, pozisyon üzerine pozisyon bulunca rahatlık olabilir, hafta sonundaki maçı düşünmüş olabilirler ama ben memnunum oyuncularımdan. Bir defa iyi mücadele etiler. Bol pozisyon bulduk, bir tane ölü toptan gol yedik. Turu garanti edecek bir oyun tarzını ortaya koydular.

"DOĞRU ROTASYON ÖNEMLİ"

4 kişinin dinlenmesini, 3 de değişiklikle 7 kişi, yüzde 70 eder, bazılarının oynama ihtiyacı var Luyindama gibi, onun kalmasını istedik ve Marcao ile Saracchi'yi de devam ettirdik. 6-7 oyuncumuz dinlenmiş oldu. Bunu zaman zaman yapmak zorundayız. Doğru rotasyon önemli, bugün doğru oldu. Diğer arkadaşlarımızı da görmüş olduk. Mesela bugün turu geçip evimize gitmekti. Kazasız belasız bir maç da oldu Allah'a şükür.

"HİÇ KOLAY DEĞİL BU"

Maç bitti, sabaha karşı İstanbul'a varacağız, hemen bir antrenman yapıp, Cumartesi kampa gireceğiz ve sonra Pazar maç yapacağız. Hiç kolay değil bu.