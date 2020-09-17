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Fatih Terim: İyi ki hayatımda Galatasaray var

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.09.2020 22:24 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: İyi ki hayatımda Galatasaray var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tur atladıkları Netfçi Bakü maçının ardından Türk ve Azerbaycan basının sorularını yanıtladı.

"OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM"

Oyunun kontrolü sürekli bizde olduğu için özellikle de ilk yarıda rakibi oynatmayıp, pozisyon üzerine pozisyon bulunca rahatlık olabilir, hafta sonundaki maçı düşünmüş olabilirler ama ben memnunum oyuncularımdan. Bir defa iyi mücadele etiler. Bol pozisyon bulduk, bir tane ölü toptan gol yedik. Turu garanti edecek bir oyun tarzını ortaya koydular.

"DOĞRU ROTASYON ÖNEMLİ"

4 kişinin dinlenmesini, 3 de değişiklikle 7 kişi, yüzde 70 eder, bazılarının oynama ihtiyacı var Luyindama gibi, onun kalmasını istedik ve Marcao ile Saracchi'yi de devam ettirdik. 6-7 oyuncumuz dinlenmiş oldu. Bunu zaman zaman yapmak zorundayız. Doğru rotasyon önemli, bugün doğru oldu. Diğer arkadaşlarımızı da görmüş olduk. Mesela bugün turu geçip evimize gitmekti. Kazasız belasız bir maç da oldu Allah'a şükür.

"HİÇ KOLAY DEĞİL BU"

Maç bitti, sabaha karşı İstanbul'a varacağız, hemen bir antrenman yapıp, Cumartesi kampa gireceğiz ve sonra Pazar maç yapacağız. Hiç kolay değil bu.

"KAZANMAMIZ SÜRPRİZ DEĞİLDİ"

Başka bir netice olsaydı sürpriz olurdu, bizim yenmemiz sürpriz değil ama karşımızda dişli bir rakip bulduk. Başarılar diliyorum Neftçi'nin komandolarına.

"AZERBAYCAN BİZİM CANIMIZ"

Azerbaycan'ın misafirperverliğine teşekkür ediyorum, bizi her geldiğimizde en iyi şekilde ağırlıyorlar. Kardeş Azerbaycan'dan, kardeşçe ayrılıyoruz. Onlar bizim canlarımız, kardeşlerimiz, her şey için teşekkür ederiz.

"İYİ Kİ HAYATIMDA GALATASARAY VAR"

  1. maça çıktım teknik direktör olarak. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor, ne kadar gururlu olduğumu anlatamam. İyi ki hayatımda Galatasaray var, yapacağım en kısa tanım bu olur.

"BUNU HERKESİN ÖĞRENMESİ GEREK"

  1. yarıda yediğimiz gol bizi uyandırmış olabilir. Önemli olan şu, oyn anlayışımızı yansıttığımız mücadele için, bizim bu uzun yolda birlikte oynama kültürünü kazanmak öncelikli amacımız. Bizim için bu çok önemli. Girenin, çıkanın fark etmemesi için hangi anlayışla, hangi düzenle ne yapmak istiyoruz, bunu herkesin öğrenmesi başarılarımızda çok önemli rol oynayacak. Oyunun her döneminde buna dönüş yapıldı, goller de bizi uyandırdı, eski halimize döndürdü. Oynama kültürünü beraberce geliştirmemiz ve bu alışkanlığı sürdürmemiz lazım.

"SEKIDIKA'YI BİZ BEĞENDİK, ALDIK"

Sekidika sizde denenmiş, beğenilmemiş, biz beğendik, olur bunlar. Bazen beğenmezsiniz, sonra kısa sürede gelişim gösterir. Genç oyuncular için erken karar vermemek lazım, gelişimleri ve değişimleri çabuk olabilir. Biz beğendiğimiz için aldık, inşallah daha iyi olacak.

"HAJDUK'A DİKKAT ETMEMİZ GEREKECEK"

Çok değerli bir takımdır Hajduk Split. Neticede dünya futbolunda yeri olan bir ülkenin takımı. Dikkat etmemiz gerekecek. Artık seyirci avantajımız var da diyemiyoruz. Her maç, her şeye açık bir pandemi dönemi geçiriyoruz. Şimdi arkadaşlarla döner dönmez daha rahat bir analiz yapacağız. Aşağı yukarı Hajduk Split'in düşeceğini biliyorduk, diğer takımdan önde bir takımdı. İstanbul'da inanıyorum ki turları geçeceğiz, ilk hedefimiz Allah nasip ederse gruplara kalmak, sonrasına hayırlısıyla bakarız.

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