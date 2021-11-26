Fatih Terim kaç maç ceza aldı? İşte kaçıracağı maçlar

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçında oyundan atılması ve sonrasında yaşananlar nedeniyle 5 maç ceza verdi. Çift sarı karttan atılan Fatih Terim, sarı kart ve 5 maçlık cezanın ardından toplamda 6 maçta yedek kulübesinde yer alamayacak.

İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Derbi sonrası 5 maç ceza alan Fatih Terim, Süper Lig'in ilk yarısını kapattı. Terim, Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında takımının başında yer alamayacak.

11 YILDA 41 MAÇ

Tecrübeli teknik adam, son 11 yılda Süper Lig'de görev yaptığı 8. sezonda 41. resmi maçını kaçıracak. Fatih Terim, şu ana kadar 35 maçlık cezanın 30'unu Süper Lig'de, 3'ünü Türkiye Kupası'nda, 2'sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.



