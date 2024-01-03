Fatih Terim maça çıkmadan ilk haftasında rakipleri bir bir yenildi, sosyal medya 'Terim'in adı yetti' paylaşımlarıyla doldu

Sürpriz bir şekilde Yunanistan ekiplerinden Panathianaikos'un başına geçen Fatih Terim, Yunanistan ligindeki ilk maçında Pas Giannia ile karşı karşıya geldi.

RAKİPLERİ BİR BİR YENİLDİ

Terim'in geldiği ilk haftada ligdeki en büyük rakiplerden olan Olympiakos Lamia'ya konuk olurken, bir diğer güçlü ekip Aris Asteras ile karşılaştı.

Olympiakos rakibine 1-0, Aris ise 3-2 yenilirken Terim'in ekibi Panathianaikos rakipleri ile farkı açma şansı yakladı.

"ADI YETTİ"

Bu sonucun ardından sosyal medyada 'Fatih Terim'in adı yetti' şeklinde paylaşımlar yapıldı.







