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Fatih Terim: Milli ara sonrası çıkışımız başlayacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın geri döneceğinden umutlu. İlk 4 haftanın istatistiklerini çıkaran tecrübeli hoca, arka arkaya zorlu maçlardan sonra başarısız sonuçlar olduğunu belirtti. Terim, "Yoğun fikstür bizi olumsuz etkiledi ancak panik yapmaya gerek yok. Milli ara sonrası çıkışımız başlayacak" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim: Milli ara sonrası çıkışımız başlayacak

Sezona hızlı bir giriş yapan ve herkesi kendisine hayran bırakan Galatasaray'da son 3 maçta alınan kötü sonuçlarla birlikte rüzgar tersine döndü. Takım ve Fatih Terim yerden yere vuruluyor. İlk iki hafta sonunda 'şampiyonluğun favorisi' ilan edilen sarı-kırmızılılar son iki haftada 'bu sezon da bir şey olmayacak' durumuna geldi.

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Ancak Fatih Terim iki fikre de uzak. İlk 4 haftanın istatistiklerini çıkaran başarılı hoca, arka arkaya zorlu maçlara çıktıklarını ve oyuncuların bu nedenle zorlandığını ifade etti. 4 haftada elde edilen istatistiklerin de bunu gösterdiğini kaydeden Terim, "Yoğun fikstür bizi olumsuz etkiledi ancak panik yapmaya gerek yok. Milli ara sonrası çıkışımız başlayacak" dedi.

(SPORX)


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