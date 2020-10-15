Fatih Terim: Milli ara sonrası çıkışımız başlayacak

Sezona hızlı bir giriş yapan ve herkesi kendisine hayran bırakan Galatasaray'da son 3 maçta alınan kötü sonuçlarla birlikte rüzgar tersine döndü. Takım ve Fatih Terim yerden yere vuruluyor. İlk iki hafta sonunda 'şampiyonluğun favorisi' ilan edilen sarı-kırmızılılar son iki haftada 'bu sezon da bir şey olmayacak' durumuna geldi.

Ancak Fatih Terim iki fikre de uzak. İlk 4 haftanın istatistiklerini çıkaran başarılı hoca, arka arkaya zorlu maçlara çıktıklarını ve oyuncuların bu nedenle zorlandığını ifade etti. 4 haftada elde edilen istatistiklerin de bunu gösterdiğini kaydeden Terim, "Yoğun fikstür bizi olumsuz etkiledi ancak panik yapmaya gerek yok. Milli ara sonrası çıkışımız başlayacak" dedi.

(SPORX)



