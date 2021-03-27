Fatih Terim Milli Takım'ın yıldızları Kenan Kahraman, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ı istiyor

Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun planları yapılmaya başladı.

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız verilirken, teknik direktör Fatih Terim'de listeyi yönetime sundu.

Daha genç ve dinamik bir kadro kurmayı planlayan tecrübeli teknik adamın Milli Takım'daki 3 ismi gözüne kestirdi.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre Terim; sarı-kırmızılı yönetime Milli Takım'ın yıldızları Kenan Kahraman, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ı istediğini bildirdi.



