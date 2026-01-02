SPOR

Fatih Terim o telefon görüşmesini anlattı! "Gece geç saatlerde beni aradı"

Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski yıldızlarından Gökmen Özdenak, 78 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreninde konuşan Fatih Terim, Özdenak’la bir hafta önce yaptıkları son telefon görüşmesini anlatarak duygulandırdı. Terim, yıllara dayanan dostluklarına vurgu yaparken, Türk futbolunun önemli bir değerini kaybettiklerini söyledi.

Berker İşleyen

Galatasaray ve A Milli Takım’ın unutulmaz isimlerinden Gökmen Özdenak, 78 yaşında hayatını kaybetti. Özdenak için bugün düzenlenen cenaze törenine spor dünyasından birçok önemli isim katıldı. Törende duygusal açıklamalarda bulunan Fatih Terim, merhum futbolcuyla son görüşmesini anlattı.

GECE BENİ ARADI

Gökmen Özdenak’ı son yolculuğuna uğurlayan Fatih Terim, çok sık olmasa da zaman zaman iletişim kurduklarını ifade etti. Terim, Özdenak’ın kendisini gece geç saatlerde aradığını ve bu konuşmanın ardından yaşanan kaybın anlamının daha da derinleştiğini söyledi.

“ALLAH’A ISMARLADIK” DEMEK İSTEMİŞ

Fatih Terim, o gece yaşanan diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Çok telefonlaşmazdık ama zaman zaman da araşırdık. Bir hafta önce beni aradı, 'Fato nasılsın?' diye. Gece 11.5-12... Çok şahit olduğumuz bir şey değil. Konuştuk biraz, ben herhalde bir şey soracak zannettim. Bir baktım hiç öyle bir şey yok. 'Hayırdır abi?' dedim, 'Sordum, iyi olduğuna memnun oldum. Eve selam söyle... Eşine, çocuklarına, torunlarına...' Demek ki bize, 'Allah'a ısmarladık' diyormuş"

“GÜZEL BİR İNSANI KAYBETTİK”

Terim, Özdenak’ın hastane sürecine de değinerek doktorların umutlu konuşmadığını belirtti. Aralarındaki dostluğun yıllara dayandığını vurgulayan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Her buluşmamızda daima birbirine sarılan iki dost olduk. Allah rahmet eylesin"

Türk futboluna hem saha içinde hem de saha dışında önemli izler bırakan Gökmen Özdenak, sevenlerinin ve futbol camiasının dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

