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Fatih Terim: Oyunun buraya gelmemesi lazımdı

29.08.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2'lik Kasımpaşa maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim: Oyunun buraya gelmemesi lazımdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

Flaş röportajda konuşan Terim, "İlk yarı 2-0 çok azdı. 5-0 olabilirdi. Attığımızdan daha rahat pozisyonlarımız vardı. Olmadı ama 45+2'de bize yakışmayan gol yedik. 2-1 her zaman umuttur ve herkes için zordur. Kötü bir gol yedik. Rakip umutlandı, biz telaşlandık." dedi.

"OYUNUN BURAYA GELMEMESİ LAZIM"

"Fizik olarak aleyhimize olacaktı, bazı oyuncularımız düşecekti." sözleriyle konuşmasını sürdüren Terim, "Son 15 dakika bazı oyuncularımız oyundan koptu. Klasik hatalarımızı yaptık ve gol yedik. Rakip kazanabilirdi, bizden daha fazla pozisyona girdiler. Oyunun buraya gelmemesi lazım. 3 puanı almalıydık." ifadelerini kullandı.

"BU DA TALİHSİZLİK"

İkinci devrenin başında sahaya çıkmasına rağmen oyundan alınan Cicaldau ile ilgili gelen soruya Terim, "Alexandur Cicaldau hücum için en önemli kontağımız. Blok arası önemli silahımız. Midesinde rahatsızlık hisssetti. İyiyim dedi ama çıktı, kötü hissettiğini söyledi. Bu da talihsizlik." açıklamasını yaptı.

"KAZANMAMIZ LAZIMDI"

Terim, "Kazanmamız lazımdı. Kasımpaşa'yı tebrik ederim, kazanabilirlerdi de. Geçen seneden beri oyunu koparacak golü atamıyoruz. Çalışacağız, bu kadar kolay maçları zor hale sokmayacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Kasımpaşa
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