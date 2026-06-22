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Fatih Terim polemiği sonunu getirdi! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı sonrası Türk futbolunda sular durulmuyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla mecburi olarak yapılacak genel kurulu 'seçimli' hale getirmek isteyen kulüpler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu görevden alabilmek için düğmeye bastı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın başı çektiği muhalefetin yeni başkan adayı ise şimdiden hazır!

Fatih Terim polemiği sonunu getirdi! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda
Emre Şen

Türk futbolunda son dönemde artan krizler, A Milli Takım'ın Amerika'daki 2026 Dünya Kupası'na dramatik vedasıyla birlikte zirveye ulaştı. Eleştiri oklarının hedefindeki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi için geri sayım resmen başlarken, kulüpler tarihi bir hamle için harekete geçti.

MECBURİ GENEL KURUL, SEÇİM KOZUNA DÖNÜŞÜYOR

Fatih Terim polemiği sonunu getirdi! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda 1

TFF yönetimini köşeye sıkıştıran sürecin fitilini ateşleyen aslında hukuki bir zorunluluk oldu. Anayasa Mahkemesi'nin Tahkim Kurulu'nun yapısına ilişkin verdiği kesin karar ve statüde yer alan bazı maddelerin değiştirilmesi talebi, federasyonu statü değişikliği için mecburen genel kurulu toplamaya itti.

Süper Lig ekipleri, bu yasal zorunluluktan doğan mecburi genel kurula 'seçim' maddesi ekletmek için TFF'ye şiddetli bir baskı yapmaya hazırlanıyor. Kulüplerin temel amacı, bu kongreyi İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi için bir ayrılık sahnesine çevirmek.

BARDAĞI TAŞIRAN ÜÇ ANA NEDEN

Fatih Terim polemiği sonunu getirdi! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda 2

Kulüplerin TFF yönetimine karşı bu denli sert bir cephe almasının arkasında biriken kronik sorunlar yatıyor. İsyan bayrağının açılmasındaki temel faktörler şunlar:

MHK Krizi ve İletişim: Başkan Hacıosmanoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana kullandığı sert dil ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) performansından duyulan kronik memnuniyetsizlik.

Yabancı Kuralı Çıkmazı: Kulüplerin uzun süredir ısrarla talep ettiği "10+4 yabancı kuralı" konusunun TFF tarafından görmezden gelinmesi.

Fatih Terim Polemiği: Son olarak Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim ile yaşanan "hesap sorma" polemiği, kamuoyundaki ve kulüpler bazındaki ipleri tamamen kopardı.

İSYANIN ÖNCÜLERİ: GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ

Fatih Terim polemiği sonunu getirdi! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda 3

TFF'yi seçime götürmek isteyen muhalefetin bayraktarlığını ise Süper Lig'in iki devi, Galatasaray ve Beşiktaş yapıyor. Başakşehir'in de tam destek verdiği bu güçlü ittifak, kulüp başkanları düzeyinde kapalı kapılar ardında gizli zirveler ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Geçmişte yönetimin 1 yıl daha süresi olduğunu savunan azınlıktaki kulüplerin de bu diplomasi trafiği sonucu ikna edildiği ve çoğunluğun artık net bir şekilde "hemen seçim" dediği kulislerde yüksek sesle konuşuluyor.

YENİ BAŞKAN ADAYI: MUSTAFA ERÖĞÜT

Fatih Terim polemiği sonunu getirdi! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda 4

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun koltuğu sallanırken, muhalefetin karşısına çıkaracağı isim ve vizyon da netleşmeye başladı. Kulislerden sızan güçlü bilgilere göre; yaklaşık bir yıldır profesyonel bir ekiple perde arkasında yoğun bir şekilde çalışan tecrübeli futbol adamı Mustafa Eröğüt, Türk futbolunu yönetmeye yeni başkan adayı olarak talip olacak.

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seçim Fatih Terim beşiktaş galatasaray tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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