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Fatih Terim Şampiyonlar Ligi kurasını değerlendirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sırasında yaşananları gösteren bir video yayınladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Schalke ve Porto ile eşleşen Galatasaray, sosyal medyadan yayınladığı video ile, kura çekiminin nasıl takip edildiğini gösterdi.

Galatasaray teknik heyeti ve oyuncular kura çekimini birlikte izlerken, video #HedefŞimdiAvrupa etiketiyle paylaşıldı.

Videonun sonunda Fatih Terim'den de kısa bir değerlendirme geldi.

İşte Fatih Terim'in D Grubu değerlendirmesi...

''Grubumuz Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olsun. Şampiyonlar Ligi'nde her takım bizim için çok ciddi. Tabii aralarında güç farkları var. Bizim grup daha dengeli dağılmış görünüyor. Schalke hepimizin bildiği, Porto daha evvel karşılaştığımız. Lokomotiv Moskova çok uzun süredir karşılaşmadığımız. Yine dikkat edilmesi gereken bir üçlü var, onlar da bu gruptan çıkmak için bizim düşündüğümüz şeylerin aynısını düşünüyor. Nasipse, Allah izin verirse her şeyi zorlayıp bu gruptan çıkıp 2. turlara, 3. turlara gitmek istiyoruz.''

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim Şampiyonlar Ligi

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