Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz gruptan çıkmak

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi serüveni öncesinde UEFA'ya konuştu. "Benim tek amacım geçmişte elde ettiğimden daha fazlasını yapmaktır" diyen Terim taraftara da mesaj gönderdi.
"KALBİM GALATASARAY'DA"
Fatih Terim ilk olarak, "Benim kalbim Galatasaray'a ait. Bu kulübü annem, babam, ailem gibi seviyorum. Galatasaray benim için unutulmaz bir hikaye. Buradan bir gün ayrılacağım ama her zaman yanımda yaşayacak" sözlerini kullandı
"HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK"
Şampiyonlar Ligi'ne değinirken, "Şampiyonlar Ligi'nin önemini biliyoruz. Adım adım gideceğiz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak, sonra devam edeceğiz" dedi.
"HİSLERİMİZ TARAFTARLA BİR"
Taraftara gönderdiği mesajda, ""Koşullarım el verdiğince dinledim, temas ettim, teşekkür ettim, saygı duydum. Taraftarların hazırladıkları videoları yazdıkları yazıları, yaptıkları yorumları takip ediyorum. En önemlisi hissettiklerini biliyorum ve duygularını paylaşıyorum. Yaşamlarında Galatasaray'ı koydukları yer benimkinden farklı değil. Biz kültürümüz gereği futbola farklı bir anlam yüklüyoruz" şeklinde konuştu.
(Sporx)
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