SPOR

Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz gruptan çıkmak

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.09.2018 17:05 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi serüveni öncesinde UEFA'ya özel açıklamalar yaptı. Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirtirken, kalbinin Galatasaray'a ait olduğunu söyledi.

Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz gruptan çıkmak

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi serüveni öncesinde UEFA'ya konuştu. "Benim tek amacım geçmişte elde ettiğimden daha fazlasını yapmaktır" diyen Terim taraftara da mesaj gönderdi.

"KALBİM GALATASARAY'DA"

Fatih Terim ilk olarak, "Benim kalbim Galatasaray'a ait. Bu kulübü annem, babam, ailem gibi seviyorum. Galatasaray benim için unutulmaz bir hikaye. Buradan bir gün ayrılacağım ama her zaman yanımda yaşayacak" sözlerini kullandı

"HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK"

Şampiyonlar Ligi'ne değinirken, "Şampiyonlar Ligi'nin önemini biliyoruz. Adım adım gideceğiz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak, sonra devam edeceğiz" dedi.

"HİSLERİMİZ TARAFTARLA BİR"

Taraftara gönderdiği mesajda, ""Koşullarım el verdiğince dinledim, temas ettim, teşekkür ettim, saygı duydum. Taraftarların hazırladıkları videoları yazdıkları yazıları, yaptıkları yorumları takip ediyorum. En önemlisi hissettiklerini biliyorum ve duygularını paylaşıyorum. Yaşamlarında Galatasaray'ı koydukları yer benimkinden farklı değil. Biz kültürümüz gereği futbola farklı bir anlam yüklüyoruz" şeklinde konuştu.

(Sporx)

PARTNERiPhone kullananlar dikkat! Beklenen güncelleme yayınlandıiPhone kullananlar dikkat! Beklenen güncelleme yayınlandı
Abdürrahim Albayrak stadyumdaki sürprizi açıkladıAbdürrahim Albayrak stadyumdaki sürprizi açıkladı
Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılması an meselesiGalatasaray'da Belhanda'nın ayrılması an meselesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim Şampiyonlar Ligi

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Rıdvan Dilmen Galatasaray maçı 'BeIN Sports’ta yayınlanacak’ yorumunda bulundu

Rıdvan Dilmen Galatasaray maçı 'BeIN Sports’ta yayınlanacak’ yorumunda bulundu

Beşiktaş'ta Negredo ayrıldı Vagner Love zamanı

Beşiktaş'ta Negredo ayrıldı Vagner Love zamanı

Fenerbahçe resmi siteden Andreas Kilit'in sorunları nedeniyle futbola ara verdiğini duyurdu

Fenerbahçe resmi siteden Andreas Kilit'in sorunları nedeniyle futbola ara verdiğini duyurdu

Yassine Benzia'dan Beşiktaş açıklaması

Yassine Benzia'dan Beşiktaş açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz gruptan çıkmak

Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz gruptan çıkmak

Abdürrahim Albayrak stadyumdaki sürprizi açıkladı

Abdürrahim Albayrak stadyumdaki sürprizi açıkladı

Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılması an meselesi

Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılması an meselesi

UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber

UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber

Galatasaray'ın 2018/19 sezonunda giyeceği 3. forma satışa çıktı

Galatasaray'ın 2018/19 sezonunda giyeceği 3. forma satışa çıktı

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının yayıncısı henüz belli olmadı

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının yayıncısı henüz belli olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.