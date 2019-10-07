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Fatih Terim, Selçuk İnan'ı sildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.10.2019 08:43 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında performansı ile hayal kırıklığı yaratan Selçuk İnan’la ilgili kararını verdi. Selçuk İnan'ın artık ligde ve Avrupa'da forma şansı bulması zor...

Fatih Terim, Selçuk İnan'ı sildi

Micheal Seri’nin gıda zehirlenmesi sonrası Gençlerbirliği maçında forma şansı bulan Selçuk İnan performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı.

Terim, Selçuk İnan'a bundan sonra ligde ve Avrupa’da forma vermeyi düşünmüyor. Tecrübeli oyuncu sadece Türkiye Kupası maçlarında görev alabilecek.

LINNES PLANI DA ORTAYA ÇIKTI
Bu arada Fatih Terim'in Martin Linnes'le ilgili planı da belli oldu. Linnes'i devre arasında kadroya alacak olan Terim, bu süre içinde Norveçli oyuncuyu hazırlayacak ve Ocak ayında takıma yeniden kazandıracak.

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