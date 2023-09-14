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Fatih Terim sesleri kulislerde yükselemeye başladı! Görüşme yapıldığını iddia eden bile var

14.09.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Fatih Terim'in adı son dönemde Türkiye A Milli Futbol Takımıyla anılmaya başlamıştı. Millilerimizin son dönemde aldığı başarısız sonuçların ardından Fatih Terim ile ön görüşme yapıldığı iddia edildi.

Milli takımda Fatih Terim sesleri iyiden iyiye yükselmeye başladı. Stefan Kuntz'un ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Kuntz'un yerine Fatih Terim'in geleceği iddiası kulislerde dolaşmaya başladı.

AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

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Fatih Terim, teknik direktörlük görevine devam edeceğini ve emeklilik gibi bir fikrinin olmadığını söyleyerek gelecek tekliflere açık kapı bırakmıştı. Milli takımda çalışma fikrine sıcak bakan tecrübeli çalıştırıcının kendisine teklif gelmesi halinde kabul edebileceği aktarılmıştı.

"GÖRÜŞME YAPILDI"

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Üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra TFF yetkililerinin gizliden gizliye Fatih Terim ile görüştüğü ve fikir alışverişinde bulundukları iddia edildi. Olası Kuntz ayrılığı sonrası göreve gelmesi beklenen Fatih Terim'in şimdiden hazırlıklara başladığı ifade ediliyor.

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Fatih Terim Türkiye türkiye milli takımı galatasaray milli takım

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