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Fatih Terim sessizliğini bozdu! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı

15.12.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, 2022 Dünya Kupası hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Terim, uzun süreli sessizliğini bu paylaşımla bozmuş oldu.

Fatih Terim sessizliğini bozdu! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Fatih Terim, Katar Dünya Kupası hakkında görüşlerini, sosyal medya hesabından paylaştı. Bir süredir hiçbir açıklamada bulunmayan Terim, Dünya Kupası için Katar'a gitmişti.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

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"86'da Meksika'da başladı Dünya Kupası maceram… O günden beri katıldığım her turnuvada, sadece futbolu değil; insanı, ülkeyi, kültürü ve organizasyonu izledim. Anladım ki önyargılarımızdan, ezberlerimizden daha önemlisi, değişimin kendisi ve neredeyse kusursuzca yapılabilen organizasyonmuş. Yoğun liglerin ve kupa finallerinin ardından 40 derece sıcaklıklar yerine Kasım-Aralık'ta da Dünya Kupası olurmuş. Katar sanıldığının aksine beklentinin üzerinde bir işe ve disiplinli bir organizasyona imza atabilirmiş. Futbol, sadece belli ülkelerin ve coğrafyaların değil, dünyanın sporuymuş. Favori takımlar değil, sürpriz ülkeler de buradayız mesajı verebilirmiş. En önemlisi bir Dünya Kupası'nı daha geride bırakırken; oynaması, yönetmesi, izlemesi, tanıklık etmesi en keyifli anların hepsinde futbol varmış."


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