Fatih Terim'den taraftara küfür iddiası! PFDK'dan ceza alacak mı?

Akhisarspor karşısında aldığı ağır yenilgiyle büyük şok yaşayan Galatasaray'da karşılaşma sonrası sosyal medyaya düşen video tecrübeli teknik adam Fatih Terim'i ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Terim'in karşılaşma bitimine doğru sahayı terk ederken bir taraftarın kendisine yönelik "Hoca ne oldu dört yedik dört dört..." sözlerine "A... k...." şeklinde küfürlü sözle karşılık verdiği iddia edilen bir video sosyal medyanın gündemine oturdu.

CEP TELEFONUYLA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ

Ancak görüntünün cep telefonuyla çekilen bir görüntü olması ve talimatların delil kabul edilmesi için mutlak yayıncı kuruluş görüntüsü olmasını emretmesi Terim'i bu konuda ceza tehlikesinden uzaklaştırmasına karşılık bu görüntüdeki bir ayrıntının tecrübeli teknik adamı tehlike altına sokabileceği belirtildi.

Tribünden çekilen ancak TFF için bir delil olmayan bu görüntüde Terim'in hemen arkasında olan yayıncı kuruluş kamerasının da o esnada olayı görüntülemeye çalıştığının görünmesi tecrübeli hocanın başını ağrıtabileceği ifade edildi.