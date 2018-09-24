Fatih Terim'den taraftara küfür iddiası! PFDK'dan ceza alacak mı?

Akhisarspor karşısında aldığı ağır yenilgiyle büyük şok yaşayan Galatasaray'da karşılaşma sonrası sosyal medyaya düşen video tecrübeli teknik adam Fatih Terim'i ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Terim'in karşılaşma bitimine doğru sahayı terk ederken bir taraftarın kendisine yönelik "Hoca ne oldu dört yedik dört dört..." sözlerine "A... k...." şeklinde küfürlü sözle karşılık verdiği iddia edilen bir video sosyal medyanın gündemine oturdu.
CEP TELEFONUYLA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ
Ancak görüntünün cep telefonuyla çekilen bir görüntü olması ve talimatların delil kabul edilmesi için mutlak yayıncı kuruluş görüntüsü olmasını emretmesi Terim'i bu konuda ceza tehlikesinden uzaklaştırmasına karşılık bu görüntüdeki bir ayrıntının tecrübeli teknik adamı tehlike altına sokabileceği belirtildi.
Tribünden çekilen ancak TFF için bir delil olmayan bu görüntüde Terim'in hemen arkasında olan yayıncı kuruluş kamerasının da o esnada olayı görüntülemeye çalıştığının görünmesi tecrübeli hocanın başını ağrıtabileceği ifade edildi.
YAYINCI KURULUŞTAN GÖRÜNTÜ İSTENEBİLİR
TFF Hukuk Müşavirliği'nin bu görüntüler üzerine, yayıncı kuruluştan yedek kulübesinin hemen yanında olan o kameranın görüntülerini isteyebileceği ve iddia edilen diyalogla ilgili görüntüye rastlanması halinde Terim'in PFDK'ya sevkinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.
MEIRELES VAKASI!
Geçmişte Fenerbahçeli Meireles de benzer şekilde Kadıköy'de oynanan bir Galatasaray maçı sonrası yayıncı kuruluşun yine yer kamerasının ortaya çıkarttığı görüntüyle PFDK'ya sevk edilerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.
TFF'nin bu konuda bir hamle yapmaması veya yapmasına karşılık BeINSports kamerasında bu olaya rastlanmaması halinde futbol federasyonu mevcut görüntüleri dayanarak Fatih Terim için bir işlem yapması mümkün değil. Tıpkı Süper Kupa maçı sonrası Hasan Şaş'ın, yine Kayserispor maçı sonrası çıkış tünelinde Volkan Demirel'in cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyaya düşen görüntüleri yayıncı kuruluş görüntüsü olmadığı için TFF bu iki olayla ilgili herhangi bir işlem yapmamıştı.
(Sporx)
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