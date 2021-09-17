Fatih Terim: Telefon gelirse hemen ayrılırım

Galatasaray'da Fatih Terim dün akşam kazanılan Lazio maçından sonra İtalyan medya mensuplarıyla bir araya geldi. İtalyan gazetecilerle şakalaşan Terim onlara, “iyi yolculuklar. Mourinho’ya selam söyleyin. Roma’da görüşürüz” diye mesaj verdi.

"TELEFON GELİRSE HEMEN AYRILIRIM"

Ayak üstü yapılan bu sohbet toplantısı sırasında Terim, “İtalya’yı seviyorum. Her zaman konuştuğum bir çok arkadaşım var. Serie A’yı her zaman takip ederim. İtalyan gazetelerini okurum. Bugün bile La Gazzetta Dello Sport’u okudum. Birçok meslektaşımı takip ediyorum. Sarri’yi çok seviyorum. O benim arkadaşım. Onu Napoli’nin ardından Chelsea ve Juventus’u çalıştırdığı dönemlerden beri takip ediyorum. Lazio çok iyi olacak. Şimdi Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmem var. Adamlarımla beraber bir şeyler yapmak için uğraşıyorum. Bu maceranın sonunda İtalya’dan bir telefon gelirse hemen ayrılırım” dedi.



