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Fatih Terim ve Şenol Güneş 15. kez karşı karşıya geliyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.11.2018 10:37 | Son Güncelleme

Süper Lig’de bu hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde iki takımın teknik adamları 15. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Terim’in Güneş'e karşı 7’ye 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Fatih Terim ve Şenol Güneş 15. kez karşı karşıya geliyor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, pazar günü saat 20.00'de Galatasaray’ı ağırlayacak. Önemli bir müsabakaya çıkacak iki takımda teknik direktörler deneyimleri ile ön planda olacak. Fatih Terim ve Şenol Güneş Türk futbolunda önemli başarılara imza atmış iki isim olarak da dikkat çekiyor.

İlk maç 1988’de

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk defa 18 Aralık 1988 yılında bir Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. O dönemde Terim Ankaragücü’nün, Güneş de Trabzonspor’un başındaydı. O müsabakayı Şenol Güneş’in öğrencileri 2-0 kazanmıştı. Bu maçtan sonra Şenol Güneş’in takımları, Fatih Terim’in takımlarını yenme başarısı gösteremedi.

Terim ve Güneş’in 15. randevusu

Fatih Terim ile Şenol Güneş, çeşitli takımların başında 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Terim’in öğrencileri 7 kez sahadan galip ayrılırken, Güneş'in takımları 1 kez kazanmayı başardı. İkili arasında oynanan karşılaşmalarda 6 kez de beraberlik çıktı. Bu müsabakalarda Fatih Terim’in takımları 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Şenol Güneş’in öğrencileri 8 gol atabildi. İki teknik adam arasında 2012 yılında oynanan son maçta Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.

Fatih Terim ile Şenol Güneş arasında oynanan maçlar şöyle:

29.04.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Şenol Güneş)
23.12.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
02.05.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)
28.04.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 4 (Fatih Terim)
25.03.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1 (Şenol Güneş)
11.12.2011 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 3 (Fatih Terim)
21.11.1998 (Şenol Güneş) Sakaryaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
22.02.1998 (Şenol Güneş) Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 3 (Fatih Terim)
14.09.1997 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Antalyaspor: 1 (Şenol Güneş)
25.01.1997 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
17.08.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)
14.07.1996 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)
04.06.1989 (Fatih Terim) MKE Ankaragücü: 2 - Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)
18.12.1988 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (Fatih Terim)

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Galatasaray Beşiktaş fatih terim şenol güneş derbi

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