Fatih Terim, yoğun bakımdaki babası Talat Terim'i ziyaret etti

Dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Adana'da özel bir hastanede tedavi altında olan babasının durumunun kötüleşmesinden dolayı ilk uçakla Adana'ya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün babasını ziyaret edip durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastane önünde bekleyen sevenleriyle sohbet etti. Tecrübeli teknik adam, babasının durumunun normale döndüğünü ve daha da iyi olacağına inandığını belirtti ve sevenlerinin geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etti.

ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİ

Fatih Terim'in babası Talat Terim'i ziyaret etmek için Adana spor camiasından pek çok isim hastaneye geldi. Terim'in babasını ziyaret ettikten sonra çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Fatih Terim ile görüştük. Evet babasının durumu biraz kritik. Ama inşallah iyiye gidecek ve toparlayacak" dedi.

ESKİŞEHİRSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Yayınlanan mesajda “Adana'da tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'e acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

