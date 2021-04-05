Fatih Terim yolların ayrılmasını istedi! İşte o isimler...

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden Şener Özbayraklı ile sözleşme yenilenmeyecek. Tecrübeli futbolcuyla sezon sonu yollar kesin olarak ayrılacak.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Leipzig'den kiralanan Uruguaylı sol bek için Terim'in olumsuz rapor verdiği ifade edildi. Sakatlık problemleri nedeniyle formasından uzak kalan Saracchi'ye veda edilecek. Aslan'ın, Uruguaylı'nın yerine yeni bir sol bek aramaya başlayacağı bildirildi.

Hatay karşısında savunmada kötü bir oyun ortaya koyan, tek bir orta yapamayarak hücuma hiç katkı veremeyen Saracchi ile gelecek sezon devam edilmeyeceği öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Atakaş Hatayspor deplasmanında oynanan futboldan memnun olmadığı ve sezon sonunda geniş çaplı bir transfer operasyonu gerçekleştireceği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanında aldığı ağır mağlubiyetle zirvede büyük kayıp yaşayan Sarı Kırmızılı takımda sezon sonu yapılacak dev operasyon resmen başladı.Bu sezon hedeflenen şampiyonluğun gelmemesi durumunda Galatasaray'da büyük bir değişim olacak. Sarı Kırmızılılarda sürpriz ayrılıklar da yaşanacak.

Sezon başında Stoke City'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Nijeryalı orta saha Etebo'yla da yollar kesin olarak ayrılacak. Sarı Kırmızılılar, 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Etebo için bu hakkı kullanmayacak.

Galatasaray'da kiralık oyuncular da beklenen katkıyı veremedi. Sezon sonuna kadar kiralanan Halil Dervişoğlu kulübü Brentford'a geri gönderilecek.

Gelecek sezon hem sağ hem sol bek transferleri gerçekleştirecek olan Galatasaray'da Linnes ile yola devam edip edilmeyeceğine önümüzdeki günlerde karar verilecek.

Saracchi, Şener ve Emre Taşdemir ile yollarını kesin olarak ayıracak Galatasaray'da bek oyuncusu sıkıntısı yaşanacak. Fatih Terim'in Linnes konusunda ise henüz son kararını vermediği öğrenildi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerden biri de Emre Taşdemir ... Genç futbolcu yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadı. Galatasaray, Emre Taşdemir'le de yollarını kesin olarak ayıracak.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Şener Özbayraklı, geride bıraktığımız sezon Mariano'nun gerisinde kalmıştı. Tecrübeli futbolcu bu yıl da Linnes ve Yedlin'in arkasında kaldı ve beklentileri karşılayamadı.

İYİ BİR TEKLİF GELİRSE İZİN VERİLECEK

Galatasaray'da en çok kazanan isimlerin başında gelen Sofine Feghouli için ise henüz net bir karar verilmedi. Sarı Kırmızılılar iyi bir teklif gelmesi halinde Cezayirli yıldızın ayrılığına onay verecek. Böylelikle yapılacak transferler için bütçe oluşturulacak.

3 MAÇTA DAHA 11'DE OYNARSA...

Arda Turan konusunda da teknik heyet net kararını vermiş değil. Sözleşmesini 1 yıl daha otomatik olarak uzamasına 3 maç kalan Arda Turan, Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında ilk 11'de forma giyerse sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.

ONYEKURU KALIYOR

Galatasaray'ın devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı futbolcularla ilgili de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar, Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Henry Onyekuru için satın alma opsiyonunu devreye sokarak Nijeryalı futbolcuyu takımda tutacak.

MOSTAFA'NIN BONSERVİSİ ALINACAK

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu devreye sokacağı bir diğer kiralık futbolcu ise Mostafa Mohamed... Mısırlı golcü Galatasaray kariyerine yüksek perdeden giriş yapmış ve kısa süre içinde ligde 5 ve kupada 1 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Mısırlı golcü kariyerine Galatasaray'da devam edecek.