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Fatih Terim yolların ayrılmasını istedi! İşte o isimler...

05.04.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle zirve yarışında ağır darbe alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birçok yıldız oyuncuyla yollar ayrılacak. İşte detaylar...

Fatih Terim yolların ayrılmasını istedi! İşte o isimler...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanında aldığı ağır mağlubiyetle zirvede büyük kayıp yaşayan Sarı Kırmızılı takımda sezon sonu yapılacak dev operasyon resmen başladı.Bu sezon hedeflenen şampiyonluğun gelmemesi durumunda Galatasaray'da büyük bir değişim olacak. Sarı Kırmızılılarda sürpriz ayrılıklar da yaşanacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Atakaş Hatayspor deplasmanında oynanan futboldan memnun olmadığı ve sezon sonunda geniş çaplı bir transfer operasyonu gerçekleştireceği öğrenildi.

SARACCHI'YE VEDA

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Hatay karşısında savunmada kötü bir oyun ortaya koyan, tek bir orta yapamayarak hücuma hiç katkı veremeyen Saracchi ile gelecek sezon devam edilmeyeceği öğrenildi.

YENİ SOL BEK ALINACAK

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Leipzig'den kiralanan Uruguaylı sol bek için Terim'in olumsuz rapor verdiği ifade edildi. Sakatlık problemleri nedeniyle formasından uzak kalan Saracchi'ye veda edilecek. Aslan'ın, Uruguaylı'nın yerine yeni bir sol bek aramaya başlayacağı bildirildi.

ŞENER ÖZBAYRAKLI DA AYRILIYOR

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Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden Şener Özbayraklı ile sözleşme yenilenmeyecek. Tecrübeli futbolcuyla sezon sonu yollar kesin olarak ayrılacak.

LINNES VE YEDLIN'IN GERİSİNDE KALDI

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Şener Özbayraklı, geride bıraktığımız sezon Mariano'nun gerisinde kalmıştı. Tecrübeli futbolcu bu yıl da Linnes ve Yedlin'in arkasında kaldı ve beklentileri karşılayamadı.

EMRE TAŞDEMİR DE VEDA EDECEK

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Sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerden biri de Emre Taşdemir... Genç futbolcu yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadı. Galatasaray, Emre Taşdemir'le de yollarını kesin olarak ayıracak.

LINNES BELİRSİZLİĞİ

Saracchi, Şener ve Emre Taşdemir ile yollarını kesin olarak ayıracak Galatasaray'da bek oyuncusu sıkıntısı yaşanacak. Fatih Terim'in Linnes konusunda ise henüz son kararını vermediği öğrenildi.

Gelecek sezon hem sağ hem sol bek transferleri gerçekleştirecek olan Galatasaray'da Linnes ile yola devam edip edilmeyeceğine önümüzdeki günlerde karar verilecek.

KİRALIKLAR KULÜPLERİNE DÖNECEK

Galatasaray'da kiralık oyuncular da beklenen katkıyı veremedi. Sezon sonuna kadar kiralanan Halil Dervişoğlu kulübü Brentford'a geri gönderilecek.

ETEBO'NUN OPSİYONU KULLANILMAYACAK

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Sezon başında Stoke City'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Nijeryalı orta saha Etebo'yla da yollar kesin olarak ayrılacak. Sarı Kırmızılılar, 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Etebo için bu hakkı kullanmayacak.

İYİ BİR TEKLİF GELİRSE İZİN VERİLECEK

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Galatasaray'da en çok kazanan isimlerin başında gelen Sofine Feghouli için ise henüz net bir karar verilmedi. Sarı Kırmızılılar iyi bir teklif gelmesi halinde Cezayirli yıldızın ayrılığına onay verecek. Böylelikle yapılacak transferler için bütçe oluşturulacak.

3 MAÇTA DAHA 11'DE OYNARSA...

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Arda Turan konusunda da teknik heyet net kararını vermiş değil. Sözleşmesini 1 yıl daha otomatik olarak uzamasına 3 maç kalan Arda Turan, Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında ilk 11'de forma giyerse sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.

ONYEKURU KALIYOR

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Galatasaray'ın devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı futbolcularla ilgili de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar, Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Henry Onyekuru için satın alma opsiyonunu devreye sokarak Nijeryalı futbolcuyu takımda tutacak.

MOSTAFA'NIN BONSERVİSİ ALINACAK

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Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu devreye sokacağı bir diğer kiralık futbolcu ise Mostafa Mohamed... Mısırlı golcü Galatasaray kariyerine yüksek perdeden giriş yapmış ve kısa süre içinde ligde 5 ve kupada 1 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Mısırlı golcü kariyerine Galatasaray'da devam edecek.

TERİM KALMASINI İSTİYOR

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Galatasaray'da Ryan Donk'un sözleşmesi 1 yıl daha uzayabilir. Fatih Terim'in tecrübeli stoperi 1 yıl daha takımda tutmak istediği ifade edilirken sezon sonu sözleşmesi sona erecek Surinamlı futbolcuyla görüşmelerin yakın zamanda başlayacağı ifade edildi.


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