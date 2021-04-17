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Fatih Terim: "Yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum"

17.04.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe maçının ardından bir kez daha Mustafa Cengiz'e cevap verdi.

Fatih Terim: "Yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BİR ABD, BİR BODRUM

"Şöyle bakıyorum; yarı asra hizmet etmişim ben kulübüme ve de bir örnek vereyim, bazen oyunculara 'bay' geçince 3 gün önce de kendimi evde cezalandırıyorum hiçbir yere gitmiyorum. 6 ay sonra Merve geldi ABD'den, görmüyordum. Çok özleşmiştik. 1-2 gün bırakmadık onu"

YUMRUKLARIMI SIKIYORUM, YUTKUNUYORUM....

"Benim şöyle bir üçgenim var, Galatasaray, ailem, sevdiklerim. Ben bu üçgenin içerisindeyim 50 senedir. Ailesiyle, ailesi gibi bildiği sevdikleriyle, Galatasaray'la beraber olan biriyim. Bazen ben de yumruklarımı sıkıyor yutkunuyorum. O ara Galatasaraylılar'a verdiğim söz aklıma geliyor. Kendimi üzüyorum. Ben de insanım, kırılabilir üzülebilirim. Galatasaraylılar'a söz verdiğim için bir kez daha yutkunuyorum. Ailemle, Galatasaray'la yaşıyorum. Kazanıyor kaybediyoruz. Bunlar olabilir"

GALATASARAY HİÇ PES ETMEZ

Biz Galatasaray'ız. Hiçbir zaman pes etmeyiz. Vazgeçmeyiz. Sonuna kadar elimizden geleni yaparız. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Şampiyonluklar kazanılır, kaybedilir. Bunlar doğaldır. Biz hiçbir şeyi bırakmayız. Elimizden gelenin en fazlasını sezon sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Futbol sahası bizim işimiz. Eğer rahat edebilirsek, o taraftan devam edeceğiz.

GÖZTEPE MAÇ YORUMU

"Oyuna iyi başladık. Birçok kornerle başladık rakip alanda. Muslera'ya top değmeden gol yedik. Tek tesellim var güzel gol yedik. Golün de güzelini yedik, inkar etmemek lazım. İlk yarıda 1 tane 18 içinde topla buluştular, gol yedik. İyi reaksiyon gösterdik. Pas oyununu, toplu oyunu iyi oynadık. Gedson - Feghouli yerleşimleri, saha rotasyonları, bize arkasını manipüle etme imkanı verdi. Kerem solda oynamasına rağmen 2 golünü de sağdan attı. Onu gezdirdik biraz. Oyunumuz Halil ve Kerem'e uygundu. Oyunun kontrolünü maç boyunca kaybetmedik. Bugün zaman zaman baskıyı denedik. Onda da muvaffak olduk. Bu özlediğim bir şeydi. İnşallah onun dakika sayısını, zamanını artırabilrsek ve daha doğru yaparsak çok memnun olacağım"

KOLAY OLMAYACAKTI AMA...

"Defans önü, defans içiyle beraber Saracchi'ye geniş yer verdik oyunu genişletmesi için. Golde markaj yapmamamız büyük hata. Ondan sonra da gol fırsatı vermedik, sayısız gol fırsatı bulduk. Rakibimize zor sorular sorduk. İşlerini zorlaştırdık. Göztepe takımı özellikle ileri oynayan elemanları çok kabiliyetliler, her an her şeyi yapabilecek oyuncular. Kolay olmayacaktı ama 2 puan fark geldi. 3 puan doğru yerde doğru zamanda geldi. Galatasaray, benim olduğum dönemlerde 5-6 maç böyle seriye alışık değil. Bundan sonra sezon sonuna kadar daha iyiye gideceğiz inancını taşıyorum. Soyunma odası, bench, takım daha istekliydi. Beraberdiler. O da sahaya yansıdı. Memnunum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Göztepe'ye başarılar diliyorum.


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