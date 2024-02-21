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  4. Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı! Eski Fenerbahçeli son anda penaltıyı kaçırınca finalin kapıları aralandı...

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı! Eski Fenerbahçeli son anda penaltıyı kaçırınca finalin kapıları aralandı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2024 23:22 | Son Güncelleme:
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Seri penaltı atışları sonucunda PAOK'u 6-5 mağlup eden Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda finale yükseldi. Yunanistan basınında Panathinaikos'a kimse şans vermezken, Fatih Terim'in elde ettiği bu başarı ayakta alkışlandı.

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı! Eski Fenerbahçeli son anda penaltıyı kaçırınca finalin kapıları aralandı...

Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı takım, yarı final ilk maçında 1-0 yendiği PAOK'u rövanşta sahasında ağırladı.

PAOK, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in attığı golle karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamladı ve uzatma bölümüne geçildi.

120+9'DA MAÇ UZATMALARA GİTTİ

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105'inci dakikada Polonyalı Tomasz Kedziora ile bir gol daha bulan PAOK, skoru 2-0 yaptı. 120+9. dakikada Panathinaikos adına rakip fileleri havalandıran Dimitris Limnios, mücadeleyi penaltı atışlarına götürdü.

GALİBİYET SON ANDA GELDİ

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Atışlarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.

Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Aris-Panaitolikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SAMATTA PENALTI KAÇIRDI

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PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Samatta yaptı ve yararlanamadı. Samatta'nın auta attığı top sonrası Fatih Terim'e finalin kapıları açıldı.

Panathinaikos'ta Samet Akaydin maç kadrosunda yer almadı.

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