Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fatih Ürek'in gerçek ismi ne?

Fatih Ürek gündemde hayatı en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Aslen Erzurumlu olan Fatih Ürek hakkında vatandaşlar Fatih Ürek kaç yaşında? sorusuna yanıt arıyor. Hayde, Tak Tak, Havam Yerinde şarkıları ile popülerliğini koruyan ünlü şarkıcının hayatı araştırma konusu oldu. İşte, Fatih Ürek'in hayatı!

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek’in tam adı, Fatih Sultan Mehmet’dir. 3 Nisan 1966 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Ürek, henüz 15 yaşındayken Bursa Devlet Tiyatrosu’nun kadrosuna dahil oldu ve 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı Ancak, ses sanatçısı olmak isteyen Fatih Ürek Taylan Gazinosu’nda çalıştıktan bir süre sona İstanbul’a taşınmıştır.

1993 yılında ilk albümü Yaktı Yaktı’yı çıkaran Ürek, bu albümünde, Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıyı yorumlamıştır. 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde ise pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

2008’de Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından dönüş yapan Fatih Ürek bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Hayde albümünde "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde Emrah Karaduman ile çalışmıştır.

Fatih Ürek 2011 yılında Praktiker'in reklamlarında oynadı. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Show TV'de yayımlanan Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.



