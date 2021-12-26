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Fatih Ürek orkestra şefini yıllarca sigortasız çalıştırmış! Mahkeme kararını verdi

26.12.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Ürek’in orkestra şefi Oğuz Mühürdar'ı sigortasız çalıştırdığı gündeme bomba gibi düştü. Mahkeme Fatih Ürek'ten 3 bin 581 günlük sigorta ücretinin ödenmesini istedi.

Fatih Ürek orkestra şefini yıllarca sigortasız çalıştırmış! Mahkeme kararını verdi

Fatih Ürek 10 yıl orkestra şefliğini yapan Oğuz Mühürdar'ı sigortasız çalıştırmış. Mühürdar, Ürek'in SGK'ya verilmesi gereken belgeleri teslim etmediğini, sigorta primleri de yatırmadığını iddia etmiş, Ürek ile çalıştığına dair fotoğraf ve videoyu da dava dosyasına sunmuştu.

Hakim, Ürek'in 3 bin 581 gün Mühürdar'ı sigortasız çalıştırdığına hükmederek, ücretin ödenmesine karar verdi. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Ürek, kararın bozulması talebiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu ama mahkeme bu itirazı reddetti.

İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

Ünlü sanatçı bu karara da itiraz etti. Dosya, Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay da, Bölge Adliye Mahkemesi kararının yerinde olduğuna hükmetti.

Mühürdar'ın avukatı Gökhan Alpertunga "Bu karar sahne ve performans sanatçıları açısından emsal niteliğindedir" dedi.

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Fatih Ürek
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