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Fatih'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

22.08.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bayrampaşa, Eminönü, Fatih ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binadakileri tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan çatısı yanan binada genellikle yabancı uyrukluların kaldığı öğrenildi.

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