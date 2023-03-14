Fatih'te cinayetle sonuçlanan park yeri kavgasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Şubat'ta Ayvansaray Mahallesi'nde, Yahya Ö'nün ölümü, ağabeyi A.Ö'nün de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmada, Yahya Ö. ve ağabeyinin, olayın yaşandığı sokakta depo olarak kullandıkları iş yerinin önüne otomobil park eden iki kişiyle tartıştıkları belirlendi.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda silahla vurularak yaralanan iki kardeşten Yahya Ö'nün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, şüphelilerin ise kaçtığı tespit edildi.

Açılan ateş sonucu yaralanan A.Ö'nün ifadesine başvuran polis, silahlı saldırganların aynı sokakta ikamet eden kardeşler Okan A. ve Ozan A. olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmada Tekirdağ'da gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

İstanbul'a getirilen zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamca tutuklandı.

