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Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

12.07.2021 04:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te bir hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşandı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar buradaki hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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