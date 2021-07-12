Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te bir hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, olay, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşandı.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar buradaki hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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