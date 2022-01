Son dakika: Fatma Girik'in ölümü ünlü isimleri gözyaşlarına boğdu! Cüneyt Arkın, canlı yayında ağladı, Hülya Koçyiğit ve Perihan Savaş'ın sesi titredi

Son dakika: Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan Fatma Girik hayatını kaybetti. Acı haberin ardından CNN Türk'e açıklama yapan Hülya Koçyiğit, yayında konuşmakta güçlük geçerek gözyaşlarına boğuldu. Cüneyt Arkın da aynı şekilde ağlamaktan konuşamadı.

"ÇOK İYİYDİ, AKLI BAŞINDAYDI..."

Başımız sağolsun. Benim çok çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Onu kaybettiğimize inanamıyorum. Onu sık sık ziyaret ederdim. Konuşabilmek için kendimi toparlamaya çalışıyorum. Bir ay kadar önce kendisini ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu. Beni sonra ararsanız daha iyi olacak."

CÜNEYT ARKIN AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

NTV canlı yayınına bağlanan Cüneyt Arkın, ağlamaktan konuşamadı. "İnanamıyorum. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Gitti yüreğim yanıyor. Yüreğim yanıyor. Ah ah gitti gitti... Allahım sabır versin. Gözümün önünde o mavi bakışları, o yiğit halleri. Tanıdığım en cesur insandı. Öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli hanımefendiydi o. Canım Canım canım..." diyerek acısını dile getirdi.

FİLİZ AKIN

"Şimdi daha haberin şokundayım. Herhalde yanlış duydum diyorum. Olmuyor. Telefonlar çalıyor, mesajlar geliyor. Ah benim dobra arkadaşım. Daha yeni Instagram sayfası açtı diye paylaşmıştık. Bunları gözlerimden yaşlar akarken yazıyorum. Ben şimdi kime 'Menekşe Gözlüm' diyeceğim."

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Perihan savaş NTV canlı yayınında Fatma Girik’in ölümünün ardından gözyaşları içinde şu açıklamaları yaptı:

‘Sözün bittiği yerdeyiz aslında Türk sineması gerçekten çok önemli bir değerini daha kaybetti. Ben kendisi ile bir film çektim. Çok sevecen çok cana yakın filmdeki bütün kıyafetlerimle makyajımla kendisi ilgilendi. Kardeşini oynuyordum onun gerçekten çok üzgünüm. Söyleyeceklerim bu kadar.’

"2-3 YILDIR BİRAZ ÜZÜNTÜ İLE HASTALIKLAR GEÇİRDİ"

Belgesel Yapımcısı Nebil Özgentürk: Şok oldum biliyor musunuz? Bir belgesel için kar kış sabah 8’den beri yollardayım hiç telefona bakacak halim olmadı. Sizin arkadaşınızın uyarısı ile ben Fatma hanımın vefatını öğrendim ve şok oldum. Çünkü Fatma Hanım hayatta en sevdiğim dostlarımdan ve ablalarımdandı. Biz Bodrum’da yakın komşuyduk ve çok yani inanılmaz bir insan bu kadar ancak şok olur. Fatma Hanım 2-3 yıldır biraz üzüntü ile de karışık arka arkaya hastalıklar geçirdi. Biz yılda 2 kez buluşurduk ama bir iki yıldır çok ağır tedaviler ameliyatlar geçirdi.

Fatma Hanım’ın sinemasına birkaç cümle söylemek isterim. Fatma Hanım sinemada ölümsüzlerden birisidir. Sadece Fatma Girik filmi izliyorum denen sanatçılardan birisidir. Bir dönem sadece isme film çekilirdi. İşte Fatma Girik o isimlerden birisidir. Efsanevi bir dönem yaşattılar Türk insanlarına. Çok kaliteli onurlu bir hayat sürdürmüşlerdir. Bu halkın kalbine girdiğin zaman kuşaktan kuşağa da geçiyor. 63 yıldır sinemada oynuyor Fatma Girik. Emin olun bugün biz Fatma Hanımı sevgiyle uğurlayacağız.

"HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN MUHTEŞEM BİR KADINDI"

Sinema yazarı Atilla Dorsay: Ani bir şok oldu hepimizin başı sağ olsun tabi. Telefonla görüşebiliyorduk ancak karşı karşıya gelemedik onun rahatsızlıkları vardı sürekli ben bir, bir buçuk yıl önce onun da olduğu ‘hayatımızı değiştiren muhteşem kadın dostlarım’ kitabıma ona geniş bir yer ayırmıştım onun için telefon ederek teşekkür etmişti. O kadar büyük bir kayıp ki biliyorsunuz bu dört yapraklı yoncadan biriydi. Şimdilik hepsi hayatta bir tek o gitti yalnız. İşin tuhafı o ilk başlayan olmuştu 1957 yılında bunca yıl boyunca 180 film yapmış bu bir rekordur tabi Yeşilçam’ın kendi içinde bile. Her zaman sosyal davalara da katılmış her zaman güler yüzlü olmuş. Kocası Memduh Ün’e bağlanmış ve ömrünü onunla geçirmiş bir sanatçıydı. Her açıdan çok arayacağımız bir sanatçı olduğunu düşünüyorum.

EDİZ HUN

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk sinemasının jönü Ediz Hun, Girik'in fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

AHU TUĞBA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ahu Tuğba, "Türk sineması dev bir ustayı kaybetti. Mekanın cennet olsun" notu yayınladı.



SEREN SERENGİL

Seren Serengil de babasıyla Fatma Girik'in olduğu bir filmden fotoğraf paylaşarak "Fatma ablam daha geçen hafta konuştuk yanına gelecektim yetişemedim çok üzgünüm. Babamın en sevdiği dostlarındandın iyi bakın kendinize birbirinize mekanınız cennet olsun" dedi.