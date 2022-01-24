Son dakika: Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik hayatını kaybetti! Fatma Girik'in ölüm nedeni ve cenaze programı açıklandı

Son dakika: Usta sanatçı Fatma Girik'ten kötü haber geldi! 79 yaşındaki ünlü sanatçı hayatını kaybetti. Ezo Gelin, Kanlı Nigar, Yılanların Öcü, Namus, Toprak Ana gibi kült fimlerde başrol oynayan Fatma Girik tedavisi için Bodrum'dan İstanbul'a gelmişti. Altı aydır İstanbul'da tedavi gören ünlü oyuncu bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.



FATMA GİRİK'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Girik için yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.

SON DAKİKA: TÜRK SİNEMASININ USTA İSİMLERİNDEN FATMA GİRİK HAYATINI KAYBETTİ!

Fatma Girik'in hayatını kaybettiği haberini Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu. Fatma Girik birçok filmde başarıyla rol almış genç oyunculara ilham kaynağı olmuştu.

Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik için Keskin şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. pic.twitter.com/aIEwj9DlA0 — Muammer Keskin (@muammerkeskin75) January 24, 2022

Fatma Girik, temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılmış, burada yaklaşık bir hafta tedavi süreci geçirmişti.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatma Girik'in vefatı nedeniyle yayınladığı mesajında şunları ifade etti:

"Türk sinemasının kıymetli isimlerinden Fatma Girik'in vefatını üzüntüyle öğrendim.

Ülkemiz sinemasının bir dönemine damga vuran sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Halkımızın ve Türk sinemasının başı sağ olsun."

Türk sinemasının kıymetli isimlerinden Fatma Girik'in vefatını üzüntüyle öğrendim.



Ülkemiz sinemasının bir dönemine damga vuran sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Halkımızın ve Türk sinemasının başı sağ olsun. pic.twitter.com/A8QIxvAUXJ — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) January 24, 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden oyuncu Fatma Girik için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Sanat ve siyaset dünyamızın usta ismi Fatma Girik'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Topluma ayna tutan eserleriyle ve siyasetteki duruşuyla gönüllerde taht kuran Şişli eski belediye başkanımız Girik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Sanat ve siyaset dünyamızın usta ismi Fatma Girik’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Topluma ayna tutan eserleriyle ve siyasetteki duruşuyla gönüllerde taht kuran Şişli eski belediye başkanımız #FatmaGirik’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun! pic.twitter.com/IZiBwbJc5H — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 24, 2022

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yayınladığı başsağlığı mesajında "Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının ve Türk sinemasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

#Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik’e Allah’tan rahmet diliyorum.



Ailesinin, yakınlarının ve Türk sinemasının başı sağ olsun.#FatmaGirik pic.twitter.com/DAoAhnA7Km — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyadan yayınladığı başsağlığı mesajında "Hayat verdiği karakterler ile Türk sinemasında unutulmaz izler bırakan değerli sanatçımız Fatma Girik'i kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun..." dedi.

Hayat verdiği karakterler ile Türk sinemasında unutulmaz izler bırakan değerli sanatçımız #FatmaGirik'i kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim.



Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun... pic.twitter.com/fmgj6EPpBe — Meral Akşener (@meral_aksener) January 24, 2022

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı başsağlığı mesajında "Sinemamızın unutulmaz sanatçılarından Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sinemamızın unutulmaz sanatçılarından #FatmaGirik'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/H0RlHsHFvr — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 24, 2022

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan "O çocuk hiç ölmedi, ölmeyecek" paylaşımında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından Girik'in fotoğrafını paylaşarak, "Sinemamızın unutulmaz filmlerinin büyük oyuncusu Fatma Girik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sinemamızın, sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun." dedi.

İletişim Başkanı Altun da Twitter'daki hesabından, "Sinemanın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından Fatma Girik'in fotoğrafını paylaşarak, "Sinemamızın değerli sanatçılarından Fatma Girik’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Asla unutmayacak bir sanat mirası bıraktı. Fatma Girik’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Herkesin başı sağ olsun" dedi.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, eski siyasetçidir.

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi.



Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.





