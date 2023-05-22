Fatma teyze nasıl yazılır, Fatma teyze yazımı nasıl olmalıdır? Fatma teyze büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Tarih boyunca birbirlerin farklı yönlerden etkileyen toplumlar arasında en çok dil bakımından benzerlikler yaşanmıştır. Türkçe farklı diller ile etkileşim hâlinde olmuş bir dildir. Yabancı kökenli kelimeler dilimizde yaygın olarak yer almaktadır. Öz Türkçe sözcükler kadar yabancı kökenli sözcükler de dilimizde bulunur. Hem farklı kökenli kelimelerin fazlalığı hem de Türkçe kelimelerin fazlalığı sayesinde kelime sayısı olarak geniş bir hazneye sahip olan dilimizde yazım yanlışları yaşanması da olasıdır. Özellikle birleşik kelimeler, ikilemeler, unvanlar, akraba isimleri ve yabancı kökenli kelimeler en çok hataya düşülen sözcüklerdir. Bununla birlikte büyük ve küçük harf kullanımı da en çok sorunla karşılaşılan yazım hatalarıdır.

Fatma teyze nasıl yazılır?

Yazılı metinlerde kullanılan sözcüklerin doğru yazılması çok önemlidir. Yanlış yazılan her kelime yazım yanlışına sebebiyet verir. Genel olarak kelimelerin ayrı mı bitişik mi yazılacağı ya da büyük ve küçük harf ayrımı hataya düşülen durumlardır. Genel olarak çeşitli yazılı sınavlarda da sorulabilen büyük harf küçük harf yazımı herkesçe araştırılan bir konudur. Fatma teyze yazımı da araştırılan ve bir sınav sorusu olarak adayların karşısına çıkan bir sorudur. Fatma teyze TDK’ye göre yazımı şöyle olmalıdır:

Fatma teyze

Fatma teyze küçük mü yazılır?

Büyük ve küçük harf kullanımı esnasında sıklıkla karıştırılan durumalr da amca ve teyze gibi akrabalık adlarının gerçek akrabalık bağlarını temsil etmedi zamanlarda nasıl yazılacağıdır. Ancak TDK kuralları gereğince Ahmet amca ya da Fatma teyze gibi akrabalık adı bulunduran ifadelerde akrabalık bağının gerçek oluğ olmaması önemli değildir. Yani Kişi adlarından sonra gelen akrabalık adlarının ilk harfi her daim küçük harfle yazılmalıdır. Bu bağlamda Fatma teyze büyük mü yazılır yoksa küçük mü yazılır konusunda şöyle bir cevap verebiliriz: Fatma teyze doğru yazılışı TDK kurallarınca küçük olmalıdır.



