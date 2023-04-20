Yasa dışı nasıl yazılır, yasa dışı yazımı nasıl olmalıdır? Yasa dışı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Gün içinde birçok insan TDK’nin çevrimiçi sözlük ve yazım kılavuzu hizmetlerinden yararlanır. Türkçe’nin farklı dillerden çok fazla kelime alması, zengin bir dil olması gibi sebepler bazen yazı yazmada zorluklar çıkarabilir. Yasa dışı ve kanun dışı ifadeleri eş anlamlı oldukları için birbirleri yerine de kullanılabilmektedir. Fakat her ikisinin de yazımı konusunda yanlışlık yapılabilir. Bu sorunun önüne geçebilmek için iç ve dış kelimelerinin birleşik kelime olduklarında nasıl yazıldıkları bilinmelidir.

Yasa kelimesi eski bir Türkçe sözcüktür ve yasak gibi kelimelerle aynı kökten gelir. Kısaca kurallara aykırı anlamına gelen yasa dışı kelimesinin yazımı zaman zaman karıştırılabilir. Birleşik kelimeler iki kelimenin bir araya gelmesi ve yeni bir anlam kazanmasıyla oluşur. Birleşik kelimelerin yazımıyla ilgili farklı kurallar bulunduğu için bazı kelimeler yanlış yazılabilir.

"Yasa dışı bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabı için Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu incelenebilir. TDK’ye göre dış, iç ve sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılmalıdır. Bu kurala örnek olarak çağ dışı, kanun dışı, hafta içi gibi örnekler verilebilir. Doğru şekilde yasa dışı yazımı da kuraldan anlaşılacağı gibi ayrı yazılarak yapılır.

Yasa dışı ayrı mı yazılır?

Yasa dışı TDK’ye göre yasalara, yasa kurallarına uymayan, kanun dışı, gayrikanuni ve illegal anlamlarına gelmektedir. Hem yasa dışı kelimesi hem de kanun dışı kelimesi ilgili yazım kuralı nedeniyle ayrı yazılır. Yazım kurallarına aşina olmak için kitap okumak önemlidir. Bu şekilde hem cümle içinde geçen kelimelerin anlamı pekiştirilir hem de doğru yazımları öğrenilebilir. Yasa dışı doğru yazılışı ile ilgili cümleler aşağıdaki gibi sıralanabilir: